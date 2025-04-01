Спрудс и Лекорню: Латвия и Франция будут развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Во время встречи министры обсудили необходимость более тесного сотрудничества, чтобы обеспечить соответствующую и своевременную военную поддержку Украины. Также в ходе переговоров была отмечена необходимость укрепления противовоздушной обороны, что является одним из приоритетов НАТО.

Спрудс выразил благодарность Франции за ее присутствие в Балтийском регионе и вклад в патрулирование воздушного пространства Балтии. Обсуждалась также необходимость увеличения расходов на оборону для более эффективного реагирования на вызовы безопасности.

Министры обсудили инициативу "ReArm Europe", которая предусматривает укрепление оборонной промышленности Европейского союза. Спрудс подчеркнул необходимость прямых вложений в оборонную индустрию ЕС, особенно в исследования и развитие.

В рамках визита Спрудс встретился с представителями предприятий оборонной промышленности и сферы безопасности Франции, в том числе "KNDS France" - партнером Латвии в проекте "Rollo", который предусматривает создание к 2027 году в Латвии завода модульных пороховых зарядов.

Также министр обороны встретился с представителями компаний "Eurenco" и "Safran", чтобы обсудить возможности укрепления сотрудничества и участия латвийской оборонной промышленности в общих проектах.