Спроси и только потом вези: BKUS в праздники призывает родителей пользоваться удаленными консультациями

В настоящее время многие дети болеют гриппом, поэтому необходимо делать все возможное для снижения распространения инфекции. Если состояние позволяет лечить ребенка дома, не стоит привозить его в центр неотложной медицинской помощи ДКУБ или приемные отделения региональных больниц, а проконсультироваться с педиатром или семейным врачом удаленно, отмечают медики Детской больницы.

Записаться на прием к педиатру Детской больницы без направления можно в филиалах "Торнякалнс" и "Гайльэзерс", а также проконсультироваться удаленно, если у ребенка острое заболевание дыхательных путей, повышенная температура, боли в ухе или горле, диарея или рвота.

Как отметили в больнице, по всей стране, в том числе в ДКУБ, даже в праздничные дни имеется возможность оперативно получить консультацию врача при внезапном заболевании ребенка. Удаленные консультации круглосуточно проводят педиатры Детской больницы, а записаться можно на портале пациентов bkus.lv.

После заполнения заявки педиатр по возможности быстро перезвонит на указанный номер телефона. Чаще всего удаленные консультации проводятся при повышенной температуре, болях в ухе или других симптомах, не требующих неотложной медицинской помощи.

Как отметила главврач центра неотложной медицинской помощи ДКУБ Даце Баркевича, если у ребенка внезапно появляются острые симптомы, одним из которых является высокая температура, причиной, возможно, является вирус гриппа. В таких случаях она рекомендует родителям использовать аптечный экспресс-тест, а затем проконсультироваться с педиатром удаленно. В ожидании удаленной консультации нужно позаботиться о том, чтобы ребенок употреблял достаточное количество жидкости и соблюдал покой. При высокой температуре следует дать ребенку жаропонижающее средство.

Лично на прием к педиатру в острых ситуациях по записи в тот же или в ближайшие два дня можно попасть в филиале "Торнякалнс" (ул. Виенибас гатве, 45). В филиале "Гайльэзерс" (ул. Юглас, 20) консультации педиатра в острых случаях доступны ежедневно с 8:00 до 21:00.