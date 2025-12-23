Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спроси и только потом вези: BKUS в праздники призывает родителей пользоваться удаленными консультациями

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Врачи Детской клинической университетской больницы (BKUS, ДКУБ) призывают родителей активнее использовать в праздничные дни возможности удаленных консультаций с педиатром, сообщили агентству ЛЕТА в ДКУБ.

В настоящее время многие дети болеют гриппом, поэтому необходимо делать все возможное для снижения распространения инфекции. Если состояние позволяет лечить ребенка дома, не стоит привозить его в центр неотложной медицинской помощи ДКУБ или приемные отделения региональных больниц, а проконсультироваться с педиатром или семейным врачом удаленно, отмечают медики Детской больницы.

Записаться на прием к педиатру Детской больницы без направления можно в филиалах "Торнякалнс" и "Гайльэзерс", а также проконсультироваться удаленно, если у ребенка острое заболевание дыхательных путей, повышенная температура, боли в ухе или горле, диарея или рвота.

Как отметили в больнице, по всей стране, в том числе в ДКУБ, даже в праздничные дни имеется возможность оперативно получить консультацию врача при внезапном заболевании ребенка. Удаленные консультации круглосуточно проводят педиатры Детской больницы, а записаться можно на портале пациентов bkus.lv.

После заполнения заявки педиатр по возможности быстро перезвонит на указанный номер телефона. Чаще всего удаленные консультации проводятся при повышенной температуре, болях в ухе или других симптомах, не требующих неотложной медицинской помощи.

Как отметила главврач центра неотложной медицинской помощи ДКУБ Даце Баркевича, если у ребенка внезапно появляются острые симптомы, одним из которых является высокая температура, причиной, возможно, является вирус гриппа. В таких случаях она рекомендует родителям использовать аптечный экспресс-тест, а затем проконсультироваться с педиатром удаленно. В ожидании удаленной консультации нужно позаботиться о том, чтобы ребенок употреблял достаточное количество жидкости и соблюдал покой. При высокой температуре следует дать ребенку жаропонижающее средство.

Лично на прием к педиатру в острых ситуациях по записи в тот же или в ближайшие два дня можно попасть в филиале "Торнякалнс" (ул. Виенибас гатве, 45). В филиале "Гайльэзерс" (ул. Юглас, 20) консультации педиатра в острых случаях доступны ежедневно с 8:00 до 21:00.

Главные новости

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Важно

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (2)

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Важно

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts
Важно

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Читать

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

Всюду жизнь 14:26

Всюду жизнь 0 комментариев

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Читать

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Читать

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Читать

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

Всюду жизнь 13:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Читать

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Читать