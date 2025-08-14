Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Совет по конкуренции рассматривает сделку по приобретению контроля банком Indexo над DelfinGroup

© LETA 14 августа, 2025 12:05

Бизнес 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) приступил к оценке сделки, по которой финансовая группа Indexo намерена получить решающее влияние над небанковским кредитором DelfinGroup. 

Согласно поданному уведомлению, деятельность компаний пересекается на рынке потребительского кредитования в Латвии. СК обязан вынести решение в течение месяца :разрешить, запретить или разрешить с условиями. Если же потребуется углублённая проверка, срок может быть продлён до четырёх месяцев. До 20 августа заинтересованные стороны могут представить свои мнения в СК.

Indexo уже объявила о намерении сделать добровольное предложение акционерам DelfinGroup. Варианты для держателей бумаг три: обмен одной акции DelfinGroup на 0,136986 акции Indexo (что по текущей котировке оценивает акцию примерно в 1,41 евро), продажа за 1,30 евро или сохранение пакета. Ряд крупных акционеров DelfinGroup уже выразили поддержку сделке.

Для Indexo это шаг к созданию «одной из сильнейших латвийских финансовых групп с местным капиталом». Компания управляет пенсионными фондами и развивает новый банк, чьи инвестиции пока приносят убытки: в 2023 году они достигли 5,38 млн евро, на 85% больше годом ранее.

DelfinGroup, напротив, завершила 2024 год с ростом: выручка увеличилась на 25%, до 63 млн евро, а прибыль составила 7,4 млн евро (+12%). Компания известна под брендами Banknote и Vizia, а её акции с 2021 года котируются на Nasdaq Riga.

Основные участники сделки:

DelfinGroup

Айгар Кесенфелдс — Alppes Capital (18,35%)
Агрис Эвертовскис — EC Finance (18,81%)
AE Consulting (8,9%)
Линда Кесенфелде — Curiosity Capital (4,86%)
Линда Кесенфелде — LK Investments (4,9%)
Семья Кесенфелдов — L24 Finance (0,26%)
Indexo

Хенрик Кармо — Perfect Match (8,93%)
Янис Сикснис — VSCAP (6,69%)
Индрек Гусев — Barolo Finants (5,64%)
Санду Хубанс — Saggis (4,99%)
Екатерина Никулина — IN Finance (4,99%)
Марцис Мартинсонс (4,98%)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать