Совет по конкуренции рассматривает сделку по приобретению контроля банком Indexo над DelfinGroup

Согласно поданному уведомлению, деятельность компаний пересекается на рынке потребительского кредитования в Латвии. СК обязан вынести решение в течение месяца :разрешить, запретить или разрешить с условиями. Если же потребуется углублённая проверка, срок может быть продлён до четырёх месяцев. До 20 августа заинтересованные стороны могут представить свои мнения в СК.

Indexo уже объявила о намерении сделать добровольное предложение акционерам DelfinGroup. Варианты для держателей бумаг три: обмен одной акции DelfinGroup на 0,136986 акции Indexo (что по текущей котировке оценивает акцию примерно в 1,41 евро), продажа за 1,30 евро или сохранение пакета. Ряд крупных акционеров DelfinGroup уже выразили поддержку сделке.

Для Indexo это шаг к созданию «одной из сильнейших латвийских финансовых групп с местным капиталом». Компания управляет пенсионными фондами и развивает новый банк, чьи инвестиции пока приносят убытки: в 2023 году они достигли 5,38 млн евро, на 85% больше годом ранее.

DelfinGroup, напротив, завершила 2024 год с ростом: выручка увеличилась на 25%, до 63 млн евро, а прибыль составила 7,4 млн евро (+12%). Компания известна под брендами Banknote и Vizia, а её акции с 2021 года котируются на Nasdaq Riga.

Основные участники сделки:

DelfinGroup

Айгар Кесенфелдс — Alppes Capital (18,35%)

Агрис Эвертовскис — EC Finance (18,81%)

AE Consulting (8,9%)

Линда Кесенфелде — Curiosity Capital (4,86%)

Линда Кесенфелде — LK Investments (4,9%)

Семья Кесенфелдов — L24 Finance (0,26%)

Indexo

Хенрик Кармо — Perfect Match (8,93%)

Янис Сикснис — VSCAP (6,69%)

Индрек Гусев — Barolo Finants (5,64%)

Санду Хубанс — Saggis (4,99%)

Екатерина Никулина — IN Finance (4,99%)

Марцис Мартинсонс (4,98%)