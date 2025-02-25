Соцработник, член уважаемой партии, ЛГБТ-активист: а ещё насиловал и пытал детей на «вечерах ужасов». Франция в шоке

Человек, оказавшийся в эпицентре этого скандала, 32-летний Пьер-Ален Коттино, имеет нетипичный профиль. Будучи соцработником, он, по версии следствия, использовал свое профессиональное положение, чтобы выявлять уязвимых детей и передавать их другим педофилам.

До ареста Коттино был активным участником партии «Непокоренная Франция» (партия Жана-Люка Меланшона). Будучи кандидатом на департаментских выборах 2021 года в кантоне Ансенис, он пользовался поддержкой нескольких местных партийных деятелей. (После первых разоблачений LFI исключила его из партии).

Его деятельность не ограничивалась политической ареной. Он также был влиятельным активистом ЛГБТ-сообщества. Президент ассоциации Esprit Arc-en-ciel, он организовал первый гей-прайд в Ансенисе в 2022 году.

Расследование выявило высокоструктурированную организацию, которая использовала лазейки в системе, чтобы действовать совершенно безнаказанно. По данным полиции, которые приводит Le Parisien, Коттино организовывал «вечера ужасов», на которых педофилы, иногда со всей Франции или даже из-за рубежа, собирались, чтобы надругаться над детьми. Некоторые из арестованных подозреваемых сами были специалистами по уходу за детьми и использовали свое положение для совершения этих чудовищных преступлений.

В частности, его обвиняют в «сексуальном насилии» в отношении 4-летней девочки-инвалида.

По данным Le Parisien, семейный помощник, проживающий в Удоне, предположительно поставлял детей педофилам из Франции и даже из-за рубежа, организовывая встречи по зашифрованной связи, во время которых жертвы подвергались насилию и снимались на видео. Четыре жертвы в возрасте от 4 месяцев до 5 лет уже опознаны.

Видео транслировались на защищенных платформах «темной паутины», что, к сожалению, является классическим способом действий в случаях сетевых преступлений педофилов.

Этот случай вновь поднимает вопрос о наблюдении и контроле за людьми, работающими с детьми. Как человек с таким гнусным прошлым мог получить лицензию семейного помощника? Как он мог свободно перемещаться в ассоциативных и политических кругах?

Дело Коттино - это еще и позор для»Енепокоренной Франции», которая теперь вынуждена отвечать на критику по поводу недостаточной бдительности при приеме на работу. Хотя исключение Коттино было быстрым, имидж партии был запятнан, тем более что другие медийные фигуры партии недавно стали предметом судебных разбирательств.