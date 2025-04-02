Состояние нескольких детей с кишечной инфекцией ухудшилось, однако других уже выписали

Днем ранее в тяжелом состоянии находились 10 детей, двое - в очень тяжелом.

В целом в больнице в настоящее время проходят лечение 22 ребенка с инфекцией, что на два больше, чем во вторник. 18 детей находятся в инфекционном отделении, а четверо - в отделении интенсивной терапии.

С начала вспышки инфекции, которую вызывает продуцирующая шига-токсин кишечная палочка, из больницы уже выписаны несколько детей, которые продолжают лечение амбулаторно.

Сегодня планируется выписать еще несколько пациентов, сообщили в больнице.

До вчерашнего дня в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) было зарегистрировано 46 случаев заражения, в том числе у четырех взрослых. Случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском, Южно-Курземском, Ропажском, Кекавском и Елгавском краях.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) во вторник получила результаты лабораторных исследований проб 55 продуктов питания, взятых в дошкольных образовательных учреждениях, где были выявлены случаи заражения кишечной палочкой, но ни в одной из проб возбудитель инфекции не обнаружен.

ЦПКЗ в сотрудничестве с ПВС продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заражения.