Соратник Януковича застрелен в Мадриде: СМИ

Портнова застрелили в среду утром у ворот Американской школы в элитном пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

О том, что в Мадриде был убит именно Портнов, в числе прочих говорят источники изданий «Украинская правда» и «РБК-Украина».

Газета El Pais сообщает, что нападавших было двое или трое. Они выстрелили в мужчину вскоре после того, как он отвел своих детей в школу.

По данным издания, по подозрению в убийстве пока никто не задержан.

Как пишет El Pais со ссылкой на экстренные службы, сообщение о нападении поступило полиции около 09:15 по местному времени (08:15 по Гринвичу). Звонивший сообщил, что обнаружил раненого мужчину, лежащего на земле без сознания.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть «в результате травм, несовместимых с жизнью, после того как мужчина получил как минимум три огнестрельных ранения».

«Смертельный выстрел пришелся в голову — на уровне шеи, сзади. Два других — в область живота и в бок», — уточнил тот же источник.

Кто такой Андрей Портнов

Портнов был соратником бывшего президента Украины Виктора Януковича, свергнутого в 2014 году. Он работал заместителем главы администрации президента Януковича и курировал судебную систему Украины.

До президентских выборов 2010 года Портнов был одним из руководителей юридической команды премьера Юлии Тимошенко, а затем перешел к президенту Януковичу.

После Евромайдана Портнов вместе с командой Януковича выехал из Украины и, как сообщали СМИ, пять лет находился в Вене.

В 2019 году, вскоре после избрания президентом Владимира Зеленского, он ненадолго вернулся в Украину, но вскоре опять ее покинул.

В Украине имя Портнова постоянно упоминали правоохранительные органы в контексте расследования различных уголовных дел — от хищений земли и недвижимости до убийств на Майдане во время «Революции достоинства».

Сам Портнов успешно оспаривал эти заявления в украинских судах.

После бегства Януковича Евросоюз ввел против политика санкции, отмены которых он добился в 2015 году.

В 2021 году санкции против Портнова ввели США. Американский Минфин заявлял, что Портнов «развил при помощи взяток широкие связи в украинской системе правосудия и правоохранительных органах».

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Испании, где проживает значительное число выходцев из обеих стран, произошло несколько громких преступлений с участием россиян и украинцев, напоминает Reuters.

В феврале 2024 года в провинции Аликанте был застрелен российский военный пилот Максим Кузьминов, который в 2023 году перешел на сторону Украины, угнав военный вертолет Ми-8.