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Солнце включить не обещают: всю следующую неделю ожидаются дожди по всей Латвии

© LETA 7 июля, 2025 09:47

Новости Латвии 0 комментариев

На следующей неделе дождь ожидается по всей стране, в середине недели в центральных и восточных районах возможны сильные дожди и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

По утверждениям синоптиков, циклоны продолжат действовать. Будет преимущественно облачно, лишь ненадолго покажется солнце. Температура воздуха ночью упадет до +12-17 градусов, днем в начале недели - преимущественно +20-25 градусов, во второй половине - всего +17-22 градуса.

В понедельник, 7 июля, будет преимущественно облачно. Возможно, небо прояснится лишь местами, но только ночью, и то ненадолго. Днем местами ожидается небольшой дождь, после полудня он распространится по всей Латвии, локально возможны грозы.

Ветер в понедельник - южный, от слабого до умеренного, днем сменится на юго-восточный и восточный. Температура воздуха ночью от +12 до +16 градусов, днем от +20 до +25 градусов, в Курземе на побережье залива - всего +17-19 градусов.

Во вторник, 8 июля, по-прежнему преимущественно облачно, временами днем с прояснениями. В ночь на вторник во многих местах ожидаются дожди, на востоке вероятны грозы. Днем осадков будет меньше - дождь ожидается лишь в отдельных районах.

Ветер будет слабым, во второй половине ночи он сменит направление на юго-западное и западное и постепенно чуть-чуть усилится. Температура воздуха ночью - от +14 до +18 градусов, днем - до +19-24 градусов, прохладнее всего на Курземском побережье.

В среду, 9 июля, также будет преобладать облачная погода, в начале ночи во многих местах - с кратковременными прояснениями. Днем во многих местах ожидается дождь, особенно в центральных и восточных районах, где возможны сильные дожди. Ночью в отдельных районах образуется туман, из-за которого видимость может существенно ухудшиться. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, днем он сменится северным и северо-восточным.

Температура воздуха ночью - от +11 до +16 градусов, днем - до +17-22 градусов.

Во второй половине недели осадки ожидаются по всей территории страны. В четверг, 10 июля, местами пройдут сильные дожди, возможны грозы. Ветер временами будет порывистым, но в конце недели он постепенно утихнет. Температура воздуха ночью - около +15 градусов, днем столбик термометра поднимется всего лишь до +22 градусов.

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Комментарии (0) 32 реакций
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