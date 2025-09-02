Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как жить то? Или уж закрыться? Магазины и новые правила продажи алкоголя

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 07:57

Бизнес 0 комментариев

Некоторые латвийские розничные торговцы допускают возможность пересмотра рабочего времени в связи с новыми правилами продажи алкоголя, заявили опрошенные агентством ЛЕТА представители торговых сетей.

По словам руководителя отдела маркетинга торговой сети "Citro" Гунты Стреле, если в будущем будет замечено, что покупатели корректируют время посещения в соответствии с новыми правилами, то и рабочее время может быть пересмотрено. Например, магазин может начинать работу позже утром или закрываться раньше вечером.

"Однако никаких конкретных решений в этом направлении пока не принято", - сказала Стреле.

Член правления сети "Top!" Илзе Приедите сказала, что в магазинах "Top! в магазинах уменьшились продажи алкоголя, но возможные изменения в часах работы планируется оценить в октябре.

Представитель управляющего сетью "Aibe" ООО "Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" Юрис Ламбертс сказал, что новые требования к продаже алкоголя после 1 августа внесли несколько существенных изменений. Например, в сельских регионах могут подорожать товары, так как зарабатывать необходимо будет столько, чтобы платить продавцам зарплату и оплачивать коммунальные услуги.

Он отметил, что раньше на продажу алкоголя приходилось около 25-30 % выручки, и эта цифра может значительно снизиться, если сокращены часы продажи алкоголя. В то же время люди могут начать создавать запасы, что не приведет к снижению потребления алкоголя в стране в целом. Налоговые поступления в бюджет также могут снизиться, поскольку прогнозы по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам не оправдаются.

Ламбертс прогнозирует, что крупные магазины продолжат работать, не продавая алкоголь после определенного времени, "но это следует рассматривать скорее как благотворительную, чем экономически обоснованную деятельность".

В то же время эти изменения заставят многие небольшие магазины задуматься о том, стоит ли им вообще продолжать свою деятельность, поскольку продажа нелегального алкоголя не только не исчезнет, но и возрастет.

По словам Ламбертса, продажа молока и хлеба не приносит достаточно денег для выплаты зарплат, налогов и коммунальных услуг.

Как сообщалось, с 1 августа этого года алкогольные напитки можно купить с 10 утра до 8 вечера с понедельника по субботу и с 10 утра до 6 вечера по воскресеньям.

Обновлено: 00:25 13.09.2025
