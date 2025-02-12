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Сокращение рабочего времени без снижения зарплаты: профсоюзы предлагают пересмотреть недельные графики

Редакция PRESS 12 февраля, 2025 13:18

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) призывает пересмотреть норму рабочего времени, установив, что оно не должно превышать 38 часов в неделю, сообщили агентству ЛЕТА в организации.

ЛССП направил письмо Министерству благосостояния, призывая срочно обсудить этот вопрос на заседании трехстороннего подсовета по трудовым вопросам. Данное предложение должно быть рассмотрено в контексте готовящихся поправок к закону о труде.

Вопрос о сокращении рабочего времени поднимался уже неоднократно. Последняя коллективная инициатива граждан Латвии была рассмотрена комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам 1 февраля 2023 года, которая приняла решение продолжить оценку возможностей введения гибкого рабочего времени.

ЛССП считает, что поправки допускают гибкий график работы, но нормы недельного и дневного рабочего времени нуждаются в пересмотре. Также следует рассмотреть сокращение рабочего времени до 38 часов в неделю без снижения заработной платы.

Профсоюзы считают, что условия работы должны быть адаптированы к рынку труда, технологическому развитию и требованиям работников.

ЛССП приводит примеры других стран, где уже приняты решения о сокращении рабочего времени. Например, правительство Испании только что утвердило план по сокращению рабочей недели до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда работников. В Исландии с 2019 года введена 36-часовая рабочая неделя, которую в настоящее время используют или имеют право использовать 86% работников.

Исследования показывают, что количество рабочих часов в неделю может быть сокращено без ущерба для производительности и оборота предприятий, подчеркивает профсоюз.

Как показал проведенный в 2023 году компанией "Kantar" опрос, 41% работников за последний год испытывали признаки выгорания на работе, что, по мнению профсоюзов, свидетельствует о том, что нынешнее регулирование рабочего времени не соответствует ритму современной жизни.

В настоящее время разрабатываются поправки к закону о труде, которые позволят работодателям и работникам договариваться о четырехдневной рабочей неделе при сохранении 40-часов работы в неделю.

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