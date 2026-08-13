Хозяева заметили и другое изменение. По их словам, после появления утки собака стала спокойнее, активнее и словно снова начала радоваться жизни.

Конечно, утка не лечит эпилепсию и не заменяет ветеринарную помощь. Но в этой семье у неё появилась совершенно другая роль — живого компаньона, который оказался нужен собаке не меньше, чем человеку бывает нужен домашний питомец.