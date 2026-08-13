Сначала идея выглядела как странный эксперимент. Но очень быстро птица и собака стали практически неразлучны. Они проводят время вместе, отдыхают рядом и постоянно ищут друг друга по дому.
Хозяева заметили и другое изменение. По их словам, после появления утки собака стала спокойнее, активнее и словно снова начала радоваться жизни.
Конечно, утка не лечит эпилепсию и не заменяет ветеринарную помощь. Но в этой семье у неё появилась совершенно другая роль — живого компаньона, который оказался нужен собаке не меньше, чем человеку бывает нужен домашний питомец.
Теперь в доме есть странная, но очень дружная пара: собака с серьёзным диагнозом и утка, которая, похоже, решила, что её работа — просто быть рядом.
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