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Снижать цены в магазинах предлагается покупателям и ЦСУ?

© LETA 12 июня, 2025 15:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии самые дорогие дешёвые продукты в Балтии. Но заставить торговые сети снизить цены, по мнению президента Банка Латви, должны..покупатели. Власти обещают вооружить их статистикой для сравнения цен. Ну а покупатели должны уже "пригласить на разговор" свой любимый магазин.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что продукты в сегменте низких цен в Латвии стоят дороже, чем в Литве и Эстонии. Анализ двух крупнейших торговых сетей в стране показал, что в Латвии цены на одни и те же продукты часто совпадают до цента, но те же самые товары в тех же сетях в соседних странах стоят меньше.

По словам Казакса, важно не количество сетей, а их ценовая политика. В Латвии торговые сети устанавливают более высокие цены, чем в литовском или эстонском. Это особенно заметно в дешёвом сегменте, хотя в среднем ценовом — наоборот, Латвия иногда оказывается дешевле.

Возможное решение — прозрачное сравнение цен. Казакс призвал покупателей "пригласить на разговор" свои магазины и сравнивать цены не только внутри страны, но и с литовскими и эстонскими отделениями тех же сетей. Один из шагов в этом направлении: меморандум о снижении цен, подписанный в конце мая между торговцами и министерством экономики. 

Документ предполагает создание «продуктовой корзины» с минимальными ценами в десяти категориях, которые будут регулярно обновляться. Также планируется запустить онлайн-инструмент для сравнения цен: торговцы будут обязаны ежедневно передавать информацию в Центр статистики, где данные станут общедоступными.

Для запуска такого инструмента потребуется изменить закон о защите прав потребителей, чтобы обязать торговые сети делиться ценами.

Кроме того, предусмотрены кампании по продвижению местных продуктов. Цель Министерства экономики — добиться снижения цен на базовые товары на 20% и увеличить долю латвийской продукции на полках магазинов.

Казакс подчеркнул, что главная проблема — в слабой конкуренции. По его словам, она может быть разной: от «кровавой борьбы» за покупателя до ситуации, когда один крупный игрок диктует цены, а остальные подстраиваются.

Он добавил, что всё могло бы измениться, если бы хоть одна из сетей сделала ставку на самые дешёвые товары.

Банк Латвии, отметил Казакс, готов предоставить аналитику, но реальные действия должны предпринимать Министерство экономики или Совет по конкуренции.

 

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