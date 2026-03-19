Снежки против полиции: безобидная забава обернулась громким скандалом

После сильной метели 23 февраля в парке Вашингтон-сквер собрались десятки молодых людей — устроить массовую битву снежками. Видео быстро разлетелись по соцсетям: смех, прыжки, телефоны в руках и снежные «залпы» во все стороны.

Но через некоторое время всё вышло из-под контроля.

На место прибыли полицейские — и оказались в центре «обстрела». В роликах видно, как в них летят снежки со всех сторон.

Полиция заявила: несколько сотрудников получили травмы и были доставлены в больницу.

А дальше началось самое интересное.

Профсоюз полиции назвал происходящее «возмутительной атакой» и потребовал наказаний. Вскоре задержали двух участников.

Но мэр города отреагировал совсем иначе.

Он назвал происходящее «детской игрой» и заявил, что не собирается запрещать снежные бои.

Этот контраст мгновенно расколол мнения.

Одни уверены — это просто зимнее развлечение, которое вышло из-под контроля.

Другие говорят — это уже вопрос уважения к закону.

В соцсетях спорят до сих пор: где заканчивается игра — и начинается проблема?