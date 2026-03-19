"Центральное статистическое управление сообщает, что в январе этого года в Латвии родилось 946 новорождённых — на 7,4% или на 65 младенцев больше, чем годом ранее, в январе 2025 года. Эта новость в социальных сетях сопровождалась одобрительными комментариями: отличная новость; так держать и тому подобное.

Хотя общее число новорождённых — 946 — само по себе не велико, уже сам факт, что оно больше, чем год назад, вызывает радость. Однако если смотреть не только на этот один факт, а на всю совокупность данных, то проявляются некоторые странности. Хотя бы то, что государственное пособие с 1 января этого года за новорождённого ребёнка составляет 600 евро (ранее было 421,17 евро), в то время как государственная субсидия (!?) на покупку нового электромобиля до сих пор составляла 4500 евро, а теперь будет 4000 евро (за подержанный — 3000 евро).

В этой заново пересмотренной программе поддержки для покупки электромобилей в общей сложности будет доступно 40 миллионов евро. То есть на эту сумму государство сможет поддержать покупку примерно 10 000 новых или 13 300 подержанных электромобилей. Где-то глубоко символично и одновременно показательно, что эти цифры очень близки к тому количеству детей, которое в последние годы ежегодно рождается в Латвии.

Общие цифры похожи, только государственная поддержка на каждую «единицу» сильно различается. И различается весьма существенно. За каждый купленный автомобиль — 4000 евро, за каждого родившегося ребёнка — 600 евро. Трудно придумать более наглядную демонстрацию того, что именно является приоритетом государства. Какое поведение людей государство выбирает стимулировать.

Из двух вариантов — купить электромобиль или позаботиться о приросте семьи — с точки зрения государства гораздо полезнее первое. За это платят намного больше.

Похоже, этот очевидный абсурд никого в коридорах государственной власти нисколько не интересует и не смущает. В глазах политического класса так и должно быть. Согласно установкам европейской политической моды, стимулирование рождаемости — это нечто «немодное». «Серьёзным» политикам и партиям не пристало этим заниматься. Другое дело — электромобили: это стильно, современно, прогрессивно.

Статус владельца электромобиля сразу возводит тебя в качественно более высокую общественную прослойку. Ты уже не то презираемое «корыто», которое отравляет воздух своим «вонючим» дизелем. Другой вопрос — почему за твой статусный выпендрёж государство (общество) ещё и должно тебе доплачивать? Хочешь носить свои электрические «павлиньи перья» — тогда и плати сам. Докажи, что можешь себе это позволить, не прося подаяния у государства, как нищий у церковных дверей.

Хотя в Латвии упоминание демографии и не считается совсем уж дурным тоном, о котором в приличном обществе интеллектуалов говорить не принято, это и не та тема, которую в этом обществе приветствуют. Это тема, на которой очень легко поскользнуться и упасть. Поэтому лучше её вообще не касаться.

С другой стороны, не зря я упомянул комментарии людей в соцсетях к этой новости. То, что число новорождённых выросло, людей явно радует. Была бы такая же радость от новости, что в Латвии на 7% увеличилось число проданных электромобилей? Вряд ли, потому что правда: какая польза Латвии, нашей экономике от этих купленных электромобилей?

Ещё можно было бы понять такие субсидии, если бы эти электромобили производились в Латвии, но это не так. Латвия не только не производит такую продукцию, но и почти не участвует в изготовлении деталей для этих машин. По крайней мере, в публичном пространстве об этом ничего не слышно. Более того. Значительная часть этих электромобилей производится даже не в ЕС, а импортируется из Китая, где их производство субсидирует государство под руководством коммунистической партии.

В любом экономическом обзоре о наличии человеческих ресурсов указывается, каков вклад каждого экономически активного человека в общую экономику страны. Какая номинальная стоимость каждого человека в денежном выражении. При этом в таком расчёте нет ничего унизительного или оскорбительного для человека, потому что каждый член общества — важная составляющая экономики государства. В этой экономической системе каждый новорождённый — потенциально ценный актив, который в отличие от электромобиля свою ценность с каждым годом, с каждым приобретённым знанием и навыком только увеличивает.

Разве политики в этом приоритете электромобилей над новорождёнными не видят вопиющего несоответствия ценностей? Разве они не ощущают этот абсурд? Можно понять политиков, которые ориентируются на определённую группу избирателей, одержимых переходом от ископаемого топлива к электроэнергии. Для них эта борьба — весь смысл жизни. Альфа и омега. В других странах у этой группы есть свои особые зелёные партии, которые активно выступают за такие субсидии на электромобили. Это понятно и логично, но непонятно, почему эту абсурдную ситуацию за норму считают и другие наши партии. Те, чьи избиратели громко аплодировали бы, если бы эти деньги на субсидии электромобилей перераспределили в поддержку молодых родителей, а не на покупку произведённых в Китае электромобилей.

Можно, конечно, сказать, что это общая политика ЕС и что деньги на субсидии электромобилей в основном приходят из фондов ЕС. Можно понять тех, кто готов рвать на груди рубаху ради более чистого воздуха. Но происхождение этих денег и очистка воздуха на тысячную долю процента не отменяет того сигнала, который посылается обществу. Этот сигнал недвусмысленен: новорождённый ребёнок в восприятии нашего государства в восемь раз менее ценен, чем произведённый за границей и купленный в Латвии электромобиль. Пока это восприятие радикально не изменится на противоположное, демографического перелома ждать будет трудно".