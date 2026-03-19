Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Электромобили для государства в 8 раз ценнее детей? Абсурдные приоритеты Латвии (1)

Редакция PRESS 19 марта, 2026 15:36

Мнения

LETA

Публицист Бен Латковскис в "Неаткариге" сравнил финансирование выделяемое государством на рождение ребенка и дотацию на покупку электрического автомобиля. Дети для страны оказались в восемь раз дешевле...

"Центральное статистическое управление сообщает, что в январе этого года в Латвии родилось 946 новорождённых — на 7,4% или на 65 младенцев больше, чем годом ранее, в январе 2025 года. Эта новость в социальных сетях сопровождалась одобрительными комментариями: отличная новость; так держать и тому подобное.

Хотя общее число новорождённых — 946 — само по себе не велико, уже сам факт, что оно больше, чем год назад, вызывает радость. Однако если смотреть не только на этот один факт, а на всю совокупность данных, то проявляются некоторые странности. Хотя бы то, что государственное пособие с 1 января этого года за новорождённого ребёнка составляет 600 евро (ранее было 421,17 евро), в то время как государственная субсидия (!?) на покупку нового электромобиля до сих пор составляла 4500 евро, а теперь будет 4000 евро (за подержанный — 3000 евро).

В этой заново пересмотренной программе поддержки для покупки электромобилей в общей сложности будет доступно 40 миллионов евро. То есть на эту сумму государство сможет поддержать покупку примерно 10 000 новых или 13 300 подержанных электромобилей. Где-то глубоко символично и одновременно показательно, что эти цифры очень близки к тому количеству детей, которое в последние годы ежегодно рождается в Латвии.

Общие цифры похожи, только государственная поддержка на каждую «единицу» сильно различается. И различается весьма существенно. За каждый купленный автомобиль — 4000 евро, за каждого родившегося ребёнка — 600 евро. Трудно придумать более наглядную демонстрацию того, что именно является приоритетом государства. Какое поведение людей государство выбирает стимулировать.

Из двух вариантов — купить электромобиль или позаботиться о приросте семьи — с точки зрения государства гораздо полезнее первое. За это платят намного больше.

Похоже, этот очевидный абсурд никого в коридорах государственной власти нисколько не интересует и не смущает. В глазах политического класса так и должно быть. Согласно установкам европейской политической моды, стимулирование рождаемости — это нечто «немодное». «Серьёзным» политикам и партиям не пристало этим заниматься. Другое дело — электромобили: это стильно, современно, прогрессивно.

Статус владельца электромобиля сразу возводит тебя в качественно более высокую общественную прослойку. Ты уже не то презираемое «корыто», которое отравляет воздух своим «вонючим» дизелем. Другой вопрос — почему за твой статусный выпендрёж государство (общество) ещё и должно тебе доплачивать? Хочешь носить свои электрические «павлиньи перья» — тогда и плати сам. Докажи, что можешь себе это позволить, не прося подаяния у государства, как нищий у церковных дверей.

Хотя в Латвии упоминание демографии и не считается совсем уж дурным тоном, о котором в приличном обществе интеллектуалов говорить не принято, это и не та тема, которую в этом обществе приветствуют. Это тема, на которой очень легко поскользнуться и упасть. Поэтому лучше её вообще не касаться.

С другой стороны, не зря я упомянул комментарии людей в соцсетях к этой новости. То, что число новорождённых выросло, людей явно радует. Была бы такая же радость от новости, что в Латвии на 7% увеличилось число проданных электромобилей? Вряд ли, потому что правда: какая польза Латвии, нашей экономике от этих купленных электромобилей?

Ещё можно было бы понять такие субсидии, если бы эти электромобили производились в Латвии, но это не так. Латвия не только не производит такую продукцию, но и почти не участвует в изготовлении деталей для этих машин. По крайней мере, в публичном пространстве об этом ничего не слышно. Более того. Значительная часть этих электромобилей производится даже не в ЕС, а импортируется из Китая, где их производство субсидирует государство под руководством коммунистической партии.

В любом экономическом обзоре о наличии человеческих ресурсов указывается, каков вклад каждого экономически активного человека в общую экономику страны. Какая номинальная стоимость каждого человека в денежном выражении. При этом в таком расчёте нет ничего унизительного или оскорбительного для человека, потому что каждый член общества — важная составляющая экономики государства. В этой экономической системе каждый новорождённый — потенциально ценный актив, который в отличие от электромобиля свою ценность с каждым годом, с каждым приобретённым знанием и навыком только увеличивает.

Разве политики в этом приоритете электромобилей над новорождёнными не видят вопиющего несоответствия ценностей? Разве они не ощущают этот абсурд? Можно понять политиков, которые ориентируются на определённую группу избирателей, одержимых переходом от ископаемого топлива к электроэнергии. Для них эта борьба — весь смысл жизни. Альфа и омега. В других странах у этой группы есть свои особые зелёные партии, которые активно выступают за такие субсидии на электромобили. Это понятно и логично, но непонятно, почему эту абсурдную ситуацию за норму считают и другие наши партии. Те, чьи избиратели громко аплодировали бы, если бы эти деньги на субсидии электромобилей перераспределили в поддержку молодых родителей, а не на покупку произведённых в Китае электромобилей.

Можно, конечно, сказать, что это общая политика ЕС и что деньги на субсидии электромобилей в основном приходят из фондов ЕС. Можно понять тех, кто готов рвать на груди рубаху ради более чистого воздуха. Но происхождение этих денег и очистка воздуха на тысячную долю процента не отменяет того сигнала, который посылается обществу. Этот сигнал недвусмысленен: новорождённый ребёнок в восприятии нашего государства в восемь раз менее ценен, чем произведённый за границей и купленный в Латвии электромобиль. Пока это восприятие радикально не изменится на противоположное, демографического перелома ждать будет трудно".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Важно 17:25

Важно 1 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать
Загрузка

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 1 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 1 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 1 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 1 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно 16:44

Важно 1 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Читать

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 1 комментариев

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Читать