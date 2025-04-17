Спрудс акцентирует внимание на том, что традиции офицеров важны и их следует почитать, но расходы надо тщательно взвесить и сократить. Он добавил, что приоритетом нынешнего момента является укрепление боевого потенциала.

Министр подчеркивает, что предусмотренная на закупку парадных сабель для офицеров сумма несоразмерна, поэтому планирование закупки нужно приостановить и тщательно проверить, пересмотрев спецификации, объемы закупки и категории военных, на которых распространяется традиция вручения сабель.

Как сообщалось, Министерство обороны в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил (НВС); на поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже заключены договоры на сотни тысяч евро, выяснило агентство ЛЕТА.

Сабли предназначены для выдачи действующим и будущим офицерам - выпускникам Национальной академии обороны. Традиция вручения сабли была начата в 1920 году, ее вручает президент государства.