Основное внимание должно уделяться привлечению на рынок труда местных резервов, а не импортной рабочей силы, считают и в Министерстве экономики, и предприниматели. Однако некоторые эксперты настроены скептически: "Заявления о том, что мы сами сможем обеспечить рабочую силу, уже не соответствует действительности".

По данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), на конец апреля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,1% от экономически активного населения, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее.

По словам члена правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Яниса Лиелпетериса, уровень безработицы создает проблемы для предпринимателей, поскольку по сути показывает, что местные трудовые резервы практически исчерпаны.

"В то же время это своего рода конкурентный стимул, и предприниматели находятся в ситуации, когда в борьбе за рабочую силу они должны предоставлять лучшие условия, чтобы люди выбирали работу у конкретного работодателя. Это в принципе улучшает положение работников, но усугубляет ситуацию со стороны предприятий, которые должны и повышать зарплаты, и предоставлять другие бонусы", - говорит Лиелпетерис.

"Низкий уровень безработицы, конечно, звучит хорошо, но на деле это означает, что становится все сложнее находить работников. С точки зрения работодателей, это очень серьезный вызов", - сказал президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.

ЛТПП провела опрос своих членов о текущей ситуации с рабочей силой, и его результаты говорят о том, что во всех отраслях уже давно наблюдается нехватка работников.

(Tvnet.lv)