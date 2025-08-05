Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смогут избежать длительной нетрудоспособности: генетические тесты при онкологии показали невероятный результат

Редакция PRESS 5 августа, 2025 13:13

Азбука здоровья 0 комментариев

LETA

В рамках реализуемого крупнейшими больницами Латвии пилотного проекта по таргетной терапии рака груди выполнена половина запланированных генетических тестов, и первые результаты показывают, что химиотерапия необходима лишь в 19 из 90 случаев, то есть 21% пациенток, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Это, в свою очередь, означает, что многим пациенткам с этим заболеванием удастся избежать длительной нетрудоспособности.

На данный момент в рамках проекта, реализуемого Восточной больницей и Клинической университетской больницей Страдиньша, на генетический анализ "Oncotype DX" были направлены образцы опухолей 97 пациенток.

В целом предусмотрено финансирование 200 таких анализов, которые должны быть выполнены до середины 2026 года.

Как сообщили в Восточной больнице, генетический тест "Oncotype DX" позволяет выявить пациенток, которым химиотерапия действительно может помочь. Такое тестирование дает возможность точно оценить биологическое поведение опухоли и выбрать эффективную тактику лечения. В более чем 70% случаев подобный подход позволяет избежать ненужной химиотерапии и лечения ее осложнений.

По расчетам Восточной больницы, это также поможет сэкономить более 680 000 евро, поскольку пациенткам не потребуется оплачиваемый государством полугодовой больничный, связанный с химиотерапией.

На данный момент получены результаты 90 тестов. В больнице отмечают, что уже имеющиеся данные подтверждают общемировые тенденции и доказывают целесообразность использования данного метода. Согласно результатам, химиотерапия необходима лишь в 19 из 90 случаев (21%), а более чем 70% пациенток с ранней стадией рака груди благодаря точному определению рисков удастся избежать химиотерапии.

Как пояснили в больнице, цель проекта состоит в том, чтобы на основании результатов тестов побудить государство принять решение о включении этого метода тестирования в повседневную медицинскую практику.

Как отметила директор Латвийского онкологического центра Алинта Хегмане, такой подход уже успешно применяется во многих странах мира, а в случае его внедрения в Латвии он создаст новый медицинский стандарт, который улучшит качество жизни пациенток по всей стране. Генетический тест "Oncotype DX" признан экономически эффективным и потому финансируется во многих странах Европы и Северной Америки, в том числе в Эстонии, а в Литве в данный момент проходит процесс его внедрения.

Пилотный проект реализуется на финансирование из Фонда восстановления и устойчивости ЕС в размере 853 725 евро.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

