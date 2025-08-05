Смогут избежать длительной нетрудоспособности: генетические тесты при онкологии показали невероятный результат

Это, в свою очередь, означает, что многим пациенткам с этим заболеванием удастся избежать длительной нетрудоспособности.

На данный момент в рамках проекта, реализуемого Восточной больницей и Клинической университетской больницей Страдиньша, на генетический анализ "Oncotype DX" были направлены образцы опухолей 97 пациенток.

В целом предусмотрено финансирование 200 таких анализов, которые должны быть выполнены до середины 2026 года.

Как сообщили в Восточной больнице, генетический тест "Oncotype DX" позволяет выявить пациенток, которым химиотерапия действительно может помочь. Такое тестирование дает возможность точно оценить биологическое поведение опухоли и выбрать эффективную тактику лечения. В более чем 70% случаев подобный подход позволяет избежать ненужной химиотерапии и лечения ее осложнений.

По расчетам Восточной больницы, это также поможет сэкономить более 680 000 евро, поскольку пациенткам не потребуется оплачиваемый государством полугодовой больничный, связанный с химиотерапией.

На данный момент получены результаты 90 тестов. В больнице отмечают, что уже имеющиеся данные подтверждают общемировые тенденции и доказывают целесообразность использования данного метода. Согласно результатам, химиотерапия необходима лишь в 19 из 90 случаев (21%), а более чем 70% пациенток с ранней стадией рака груди благодаря точному определению рисков удастся избежать химиотерапии.

Как пояснили в больнице, цель проекта состоит в том, чтобы на основании результатов тестов побудить государство принять решение о включении этого метода тестирования в повседневную медицинскую практику.

Как отметила директор Латвийского онкологического центра Алинта Хегмане, такой подход уже успешно применяется во многих странах мира, а в случае его внедрения в Латвии он создаст новый медицинский стандарт, который улучшит качество жизни пациенток по всей стране. Генетический тест "Oncotype DX" признан экономически эффективным и потому финансируется во многих странах Европы и Северной Америки, в том числе в Эстонии, а в Литве в данный момент проходит процесс его внедрения.

Пилотный проект реализуется на финансирование из Фонда восстановления и устойчивости ЕС в размере 853 725 евро.