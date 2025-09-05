Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смеялись над трагедией: молодые ведущие Latvijas Radio 5 обидели фермеров

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 08:23

0 комментариев

LETA

Два молодых ведущих Latvijas Radio 5, обсуждая катастрофу в сельском хозяйстве Латвии, позволили себе посмеяться над фермерами. «Крестьянский сейм» требует извинений, пишут grani.lv.

Ужасное положение, в котором оказались в этом году латвийские фермеры, показалось Янису Петерсонсу и Марниньшу Паберзису поводом для шуток. Страна осталась без урожая, люди, вложившие столько свое труда - оказались разоренными.

И вот именно эти слова — «трагедия» и «катастрофа» — вызвали у двух юных дарований Latvijas Radio 5 приступ гомерического хохота. Повторяя их в эфире передачи «Citi rīti», они чуть со стула не упали со смеху. Потому что в их мире никакой катастрофы нет. И такого низменного занятия, как копание в земле, чтобы что-то в ней вырастить и накормить других — тоже нет.

Их мир состоит из «школы диджеев», «соревнований по баскетболу», «акции - в последнюю пятницу августа поддерживаем близких нам музыкантов, надевая футболки и делясь ими в социальных сетях» и прочих страшно важных и полезных занятий, за которые Петерсонсу и Паберзису ежемесячно и стабильно платят неплохую зарплату.

Откуда берутся деньги для их зарплаты (как и откуда берутся овощи, фрукты и ягоды для их клубничных смузи и тыквенных латте) оба радиоведущих, похоже, не в курсе. Зарплату Петерсонсу и Паберзису платят из налогов латвийцев — в том числе, из налогов тех отчаявшихся людей, которые сейчас пытаются спасти на полях остатки урожая, пока ведущие в чистом и тёплом офисе обсмеивают их.

Именно это объяснил обоим ведущим «Крестьянский сейм», написав им открытое письмо:

«Понимая, что ведущие программы, возможно, не имели возможности углубленно изучать латышский язык и литературу в школе, мы хотели бы пояснить, что термин «трагический» подчёркивает болезненную, эмоциональную сторону человеческой жизни, а «катастрофический» относится к разрушительным последствиям или полному краху. Именно в такой ситуации сейчас находится латвийский сельскохозяйственный сектор. Катастрофической! К сожалению, пока одна из стратегических отраслей страны борется за выживание, для представителей государственных СМИ это «юмористическая история».

Также «Крестьянский сейм» потребовал прямых извинений: «Принимая во внимание нынешнее психологическое и эмоциональное состояние многих представителей отрасли, борющихся за собственное выживание, выживание своих семей и сотрудников, мы призываем перед фермерами публично извиниться».

Извинения последовали. Ведущие RadioPieci, находясь в эфире, позвонили председателю правления «Крестьянского сейма» Юрису Лаздиньшу. Янис Петерсонс извинился перед фермерами и всеми, кто связан с сельскохозяйственной отраслью «за вчерашнюю неудачную шутку», и вместе с Мартиньшем Паберзисом согласился принять участие в акции «Крестьянского сейма» 9 сентября.

