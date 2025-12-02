Случайная утечка раскрыла, кто на самом деле просматривает данные с городских камер

Утечка выявила доступ к панели, где отображались тысячи выполненных заданий и имена людей, нанятых через сервис Upwork. Проверка по открытым профилям показала, что часть сотрудников находится на Филиппинах. Именно они просматривали видеоролики и звук, отмечали типы машин, цвет, модель, распознавали номера и выбирали категории вроде «выстрел», «авария» или «крик». Рабочие инструкции включали примеры с американских дорог и указывали, что система должна различать людей, одежду и даже оценивать вероятность того, кто именно кричит.

Компания, чьи камеры стоят в тысячах американских городов и используются местной полицией, после обращения журналистов закрыла доступ к панели и отказалась комментировать ситуацию. Эксперты напомнили, что аутсорсинг дешёвой ручной разметки используют многие ИИ-сервисы, но в случае с системами наблюдения речь идёт о данных повышенной чувствительности.