Слоны учатся выживать у старших: как это происходит?

Поведенческий эколог Люси Бейтс из Университета Портсмута проанализировала десятки научных работ о популяциях слонов в Африке и Азии. Оказалось, что когда в стаде исчезают старшие особи — например, из-за браконьерства — вместе с ними уходит и накопленный опыт. Слоны всё ещё могут выживать, но многие тонкости поведения теряются.

Хороший пример — популяция слонов в южноафриканском парке Пиланесберг. В 1980-е годы туда переселили сирот, оставшихся без взрослых после отстрела в другом заповеднике. Исследователи заметили, что эти животные реагировали на угрозы не так, как стада с опытными матриархами.

В кенийском национальном парке Амбосели группы, возглавляемые старшими самками, легко различают знакомых и чужих слонов и по-разному реагируют на их голоса. В Пиланесберге же животные реагировали одинаково на все звуки — будто не понимали, насколько серьёзна опасность.

Отсутствие старших сказалось и на поведении самцов. Молодые слоны стали необычно агрессивными и даже убили десятки белых носорогов. Ситуация изменилась только после того, как в парк привезли несколько взрослых самцов — молодые начали следовать за ними и постепенно успокоились.

Наблюдения показывают, что слоны активно учатся у старших. Молодые животные пробуют пищу, которую едят другие, следят за реакцией взрослых на опасность и перенимают социальное поведение. Даже выбор партнёра может происходить с «подсказками» со стороны матерей.

Опыт старших слонов важен и для выживания всей популяции. Стада, которыми руководят опытные самки, обычно теряют меньше детёнышей и лучше переживают трудные периоды — например, засуху.

Учёные также выяснили, что слоны способны различать людей. В районах, где люди иногда убивают слонов, животные реагируют на запах их одежды гораздо сильнее и стараются быстрее уйти.

По мнению исследователей, потеря старших животных может означать утрату знаний, накопленных поколениями. Поэтому сегодня специалисты по охране природы стараются переселять слонов целыми группами, не разрывая их социальные связи.

Слоны живут в сложных обществах, где опыт старших играет ключевую роль. И если молодые должны научиться выживать в меняющемся мире, рядом должны оставаться те, кто уже прошёл через многие испытания.