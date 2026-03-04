Слоны учатся выживать у старших: как это происходит?

Редакция PRESS 4 марта, 2026 17:14

Животные 0 комментариев

Молодым слонам предстоит освоить множество вещей: что можно есть, каких мест избегать и как реагировать на опасность. Если рядом есть мать и старшие самки, кажется, что всё происходит само собой. Но исследования показывают: без старших животных молодые слоны часто ведут себя иначе и хуже справляются с угрозами.

Поведенческий эколог Люси Бейтс из Университета Портсмута проанализировала десятки научных работ о популяциях слонов в Африке и Азии. Оказалось, что когда в стаде исчезают старшие особи — например, из-за браконьерства — вместе с ними уходит и накопленный опыт. Слоны всё ещё могут выживать, но многие тонкости поведения теряются.

Хороший пример — популяция слонов в южноафриканском парке Пиланесберг. В 1980-е годы туда переселили сирот, оставшихся без взрослых после отстрела в другом заповеднике. Исследователи заметили, что эти животные реагировали на угрозы не так, как стада с опытными матриархами.

В кенийском национальном парке Амбосели группы, возглавляемые старшими самками, легко различают знакомых и чужих слонов и по-разному реагируют на их голоса. В Пиланесберге же животные реагировали одинаково на все звуки — будто не понимали, насколько серьёзна опасность.

Отсутствие старших сказалось и на поведении самцов. Молодые слоны стали необычно агрессивными и даже убили десятки белых носорогов. Ситуация изменилась только после того, как в парк привезли несколько взрослых самцов — молодые начали следовать за ними и постепенно успокоились.

Наблюдения показывают, что слоны активно учатся у старших. Молодые животные пробуют пищу, которую едят другие, следят за реакцией взрослых на опасность и перенимают социальное поведение. Даже выбор партнёра может происходить с «подсказками» со стороны матерей.

Опыт старших слонов важен и для выживания всей популяции. Стада, которыми руководят опытные самки, обычно теряют меньше детёнышей и лучше переживают трудные периоды — например, засуху.

Учёные также выяснили, что слоны способны различать людей. В районах, где люди иногда убивают слонов, животные реагируют на запах их одежды гораздо сильнее и стараются быстрее уйти.

По мнению исследователей, потеря старших животных может означать утрату знаний, накопленных поколениями. Поэтому сегодня специалисты по охране природы стараются переселять слонов целыми группами, не разрывая их социальные связи.

Слоны живут в сложных обществах, где опыт старших играет ключевую роль. И если молодые должны научиться выживать в меняющемся мире, рядом должны оставаться те, кто уже прошёл через многие испытания.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

