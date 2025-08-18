Слишком много рисков: почему Совет по фискальной дисциплине предлагает осторожнее планировать бюджет

Как подчеркивает совет, процесс разработки госбюджета в этом году будет сложнее из-за медленного экономического роста, геополитических рисков и значительных потребностей в государственных финансах.

В отличие от предыдущих лет, на следующий год министерства и независимые учреждения не могут запрашивать средства на новые политические инициативы, так как внешняя и внутренняя безопасность являются единственными приоритетами бюджета, отмечает СФД.

Министерства подали предложения по сокращению расходов, которые в 2026 году могут дать экономию в размере 150 млн евро, однако совет не исключает, что правительство потребует дополнительных сокращений. В течение трех лет общая экономия запланирована в размере 450 млн евро, что превышает 1% от ВВП.

"Экономия важна, особенно в период, когда экономика не растет. Однако в долгосрочной перспективе только ускорение экономического роста может обеспечить стабильный рост бюджетных ресурсов", - подчеркнула председатель СФД Инна Штейнбука.

СФД напоминает, что в первом квартале 2025 года, согласно сезонно скорректированным данным Центрального статистического управления, реальный ВВП уменьшился на 0,3%. Уже пять кварталов подряд ВВП в сопоставимых ценах был отрицательным или близким к нулю.

В то же время наблюдается положительная тенденция убедительного возобновления роста в нескольких важнейших секторах экономики, однако потребление домохозяйств остается слабым, объемы розничной торговли снижаются, и население больше откладывает, чем тратит. Инфляция за семь месяцев не опускалась ниже 3%. В июле, как и в июне, потребительские цены выросли на 3,8%. В сегменте продуктов питания и безалкогольных напитков рост составил 6,9%, в том числе цен на продукты питания - 5,3%.

Оперативные данные "Eurostat" о росте ВВП крупнейших торговых партнеров Латвии в первой половине 2025 года показывают, что экономика региона восстанавливается, хотя и неравномерно. В Литве рост ВВП составил 3% во втором квартале и 3,2% в первом полугодии, в Эстонии - соответственно 0,5% и 0,1%, в Германии - 0,4% и 0,2%, а в Швеции - 0,9% и во втором квартале, и в первом полугодии.

Согласно закону о бюджете, налоговые поступления в консолидированный совокупный бюджет в 2025 году запланированы в размере 14,553 млрд евро, что на 7,3% больше фактических налоговых поступлений в 2024 году. В первом полугодии этого года рост налоговых поступлений составил 5,8%, а кумулятивный план по налогам выполнен на 99,9%. Актуальный прогноз налоговых поступлений Министерства финансов на 2025 год составляет 14,4 млрд евро, прирост - 6,5%. Прогноз СФД по поступлениям на 0,4%, или 63,9 млн евро ниже, а прирост прогнозируется в размере 6%. В целом текущие прогнозы Минфина оцениваются как умеренные и реалистичные, отмечает СФД.

Государственный долг Латвии в первом квартале составил 45,6% от ВВП, что соответствует маастрихтским критериям. В расчете на одного жителя размер госдолга составляет 10 000 евро.