Слишком много рисков: почему Совет по фискальной дисциплине предлагает осторожнее планировать бюджет

Редакция PRESS 18 августа, 2025 16:06

Бизнес

С учетом сохраняющейся высокой неопределенности, которая может привести к более слабому экономическому росту и фискальным показателям, правительству при разработке бюджета на следующий год особенно важно сохранять строгую фискальную политику и соблюдать умеренный бюджетный дефицит, говорится в последнем мониторинговом отчете Совета по фискальной дисциплине (СФД) об экономической и фискальной ситуации в стране.

Как подчеркивает совет, процесс разработки госбюджета в этом году будет сложнее из-за медленного экономического роста, геополитических рисков и значительных потребностей в государственных финансах.

В отличие от предыдущих лет, на следующий год министерства и независимые учреждения не могут запрашивать средства на новые политические инициативы, так как внешняя и внутренняя безопасность являются единственными приоритетами бюджета, отмечает СФД.

Министерства подали предложения по сокращению расходов, которые в 2026 году могут дать экономию в размере 150 млн евро, однако совет не исключает, что правительство потребует дополнительных сокращений. В течение трех лет общая экономия запланирована в размере 450 млн евро, что превышает 1% от ВВП.

"Экономия важна, особенно в период, когда экономика не растет. Однако в долгосрочной перспективе только ускорение экономического роста может обеспечить стабильный рост бюджетных ресурсов", - подчеркнула председатель СФД Инна Штейнбука.

СФД напоминает, что в первом квартале 2025 года, согласно сезонно скорректированным данным Центрального статистического управления, реальный ВВП уменьшился на 0,3%. Уже пять кварталов подряд ВВП в сопоставимых ценах был отрицательным или близким к нулю.

В то же время наблюдается положительная тенденция убедительного возобновления роста в нескольких важнейших секторах экономики, однако потребление домохозяйств остается слабым, объемы розничной торговли снижаются, и население больше откладывает, чем тратит. Инфляция за семь месяцев не опускалась ниже 3%. В июле, как и в июне, потребительские цены выросли на 3,8%. В сегменте продуктов питания и безалкогольных напитков рост составил 6,9%, в том числе цен на продукты питания - 5,3%.

Оперативные данные "Eurostat" о росте ВВП крупнейших торговых партнеров Латвии в первой половине 2025 года показывают, что экономика региона восстанавливается, хотя и неравномерно. В Литве рост ВВП составил 3% во втором квартале и 3,2% в первом полугодии, в Эстонии - соответственно 0,5% и 0,1%, в Германии - 0,4% и 0,2%, а в Швеции - 0,9% и во втором квартале, и в первом полугодии.

Согласно закону о бюджете, налоговые поступления в консолидированный совокупный бюджет в 2025 году запланированы в размере 14,553 млрд евро, что на 7,3% больше фактических налоговых поступлений в 2024 году. В первом полугодии этого года рост налоговых поступлений составил 5,8%, а кумулятивный план по налогам выполнен на 99,9%. Актуальный прогноз налоговых поступлений Министерства финансов на 2025 год составляет 14,4 млрд евро, прирост - 6,5%. Прогноз СФД по поступлениям на 0,4%, или 63,9 млн евро ниже, а прирост прогнозируется в размере 6%. В целом текущие прогнозы Минфина оцениваются как умеренные и реалистичные, отмечает СФД.

Государственный долг Латвии в первом квартале составил 45,6% от ВВП, что соответствует маастрихтским критериям. В расчете на одного жителя размер госдолга составляет 10 000 евро.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

