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Следы ведут и в Латвию. The Insider:  испанская Maxam производит в РФ взрывчатые вещества и вывозит через третьи страны

Редакция PRESS 22 мая, 2025 14:01

Бизнес 0 комментариев

Один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в мире — испанская компания Maxam — продолжает производство своей продукции в РФ, несмотря на санкции ЕС и США, говорится в расследовании The Insider, сообщает "Дождь".

В 2022 году испанские власти заявляли, что Maxam соблюдает санкционный режим и не ведет деятельность в РФ. По данным издания, это заявление опровергают финансовая отчетность компаний, которые входят в российскую структуру Maxam, а также данные о производстве.

По данным The Insider, Maxam продолжает сотрудничество с российскими банками, поставляет продукцию горнодобывающей компании из санкционного списка, производит в РФ взрывчатые вещества и ввозит детонаторы через третьи страны.

В расследовании говорится, что взрывчатые вещества не используются в производстве оружия напрямую — но играют важную роль в его производстве. По данным расследователей, выручка российских филиалов Maxam за три года войны превысила 11,46 млрд рублей — и большая часть этой суммы приходится на производство и продажу взрывчатых веществ.

Журналисты отмечают, что санкционное законодательство ЕС и США напрямую не распространяется на дочерние компании Maxam в России, но испанская компания остается их владельцем. The Insider утверждает, что до февраля 2024 года Maxam полностью контролировала их деятельность.

Insider также утверждает, что таможенная статистика показывает рост отгрузок нитрата аммония из Узбекистана в дружественные или граничащие с Россией страны. Согласно данным UN Comtrade, прямой экспорт нитрата аммония в Иран вырос с 510 тонн в 2022 году до 3544 тонн в 2023-м. При этом отгрузки в Кыргызстан выросли с 21,9 тысячи тонн в 2021 году до 44,2 тысячи тонн в 2024-м, а не закупавшая азотные удобрения в 2021 году Латвия в 2022 году импортировала 6,6 тысячи тонн, а в 2023-м — 8,6 тысячи тонн.

 

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