Скрытная и влиятельная. Новый подход Мелании Трамп к роли первой леди США

Роботы уже прочно заняли место в жизни человека, и долг американцев — готовить своих детей к сосуществованию с искусственным интеллектом. С такой мыслью обратилась в четверг к участникам рабочей группы по ИИ и образованию первая леди Америки Мелания Трамп.

«Наше будущее — это больше не научная фантастика, — продолжила Мелания Трамп. — На этой стадии наш долг — относиться к ИИ как к нашим детям: поддерживать, но при этом внимательно следить и направлять».

Это заседание рабочей группы в Белом доме стало одним из лишь нескольких публичных мероприятий, в которых участвовала первая леди. С момента возвращения мужа в Белый дом Мелания Трамп демонстрирует, что она одновременно и скрытна, и влиятельна.

Бывшая модель Мелания Кнавс, ныне супруга президента США Мелания Трамп, родилась в Словении (на тот момент — Югославии) 55 лет назад.

Раньше ее часто называли загадочной. Она реже своих предшественниц — жен президентов появлялась на публике, выступала с речами и участвовала в разных мероприятиях.

По ходу предвыборной кампании мужа в 2024 году она не раз надолго пропадала из поля зрения, и газеты выдавали одну статью за другой под заголовками вроде «Где Мелания?»

Ее и сейчас нечасто видят в Белом доме: говорят, она большую часть времени проводит в Нью-Йорке и Флориде.

В то же время с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента в этом январе миссис Трамп, по мнению некоторых комментаторов, стала по-другому — более активно и сфокусированно — подходить к роли первой леди, которая в целом прописана довольно расплывчата и меняется с каждым новым президентом и его супругой.

Сейчас Мелания много внимания уделяет теме детей, продолжая работу, которая она вела в рамках инициативы «Будь лучшим» времен первого срока Дональда Трампа. Это была программа борьбы с травлей в интернете и наркозависимостью.

Помимо этого, она занимается темой ИИ, а также сыграла важную роль в принятии закона под названием Take It Down Act, который предусматривает уголовное наказание за публикацию в интернете реальных или сгенерированных ИИ интимных изображений без согласия изображенного.

Инициативу поддержали конгрессмены от обеих партий, а это — редкость в нынешней ситуации раскола в американской политике.

Этот закон Мелания Трамп первой в истории США публично подписала вместе с мужем.

Профессор Эйнав Рабинович-Фокс, специалист по истории первых леди США, отмечает, что супруги президентов нередко занимались темой детей и молодежи, но миссис Трамп избрала несколько иной подход.

«Первые леди часто сосредотачивались на темах, которые считаются более женскими — на детском образовании, например, — сказала профессор Рабинович-Фокс Би-би-си. — Но подход Мелании необычен: не с материнской, женской стороны, а скорее с деловой».

Как отмечает исследовательница, в законе Take It Down Act, например, акцент сделан на санкциях в отношении платформ, где размещают «порно в отместку»: они теперь обязаны в течение 48 часов убрать подобный контент, в противном же случае они будут наказаны.

Мероприятие в этот четверг в Белом доме было посвящено образованию — но при этом Меланию окружали не дети, а члены правительства, чиновники администрации и представители большого бизнеса — например, компаний IBM и Google.

По мнению директора Программы первых леди в Американском университете, бывшей главы аппарата первой леди Лоры Буш Аниты Макбрайд, на подобных мероприятиях видно, как изменилось отношение к Мелании Трамп со времен ее первого срока в роли супруги президента.

«Внешние игроки, которые, возможно, раньше не хотели сотрудничать с ней, сейчас готовы с ней работать. Во время первого срока с ней встречались неохотно. Ей было трудно собирать круглые столы. Вокруг нее не было сильной системы связей», — считает Макбрайд.

По мнению Аниты Макбрайд, сосредотачиваясь на технологических, коммерческих и законодательных аспектах образования и защиты детей, Мелания Трамп «задает тональность чрезвычайности» проблемам быстро развивающихся новых технологий.

«Теперь она использует свое положение эффективно, с пользой и содержательно. Она становится игроком, который реально может помочь с принятием законов», — считает Макбрайд.

Письмо Путину

В июле Дональд Трамп вскользь сказал журналистам, что обсуждает свои беседы с Путиным с женой, и она, судя по словам Трампа, скептически относится к попыткам договариваться с Путиным о мире. В августе Мелания Трамп через мужа передала президенту России Владимиру Путину письмо, в котором призвала его защитить детей в зоне боевых действий.

Эта попытка первой леди принять участие во внешней политике — и сделать при этом акцент на судьбе детей — не осталась незамеченной. Позже ей написали жены президентов Украины и Турции Елена Зеленская и Эмине Эрдоган.

Первые леди и прежде участвовали в формировании внешней политики США. Нэнси Рейган, например, переписывалась с Раисой Горбачевой, а Пэт Никсон и Розалин Картер ездили по миру с гуманитарными миссиями и занимались челночной дипломатией.

По мнению Аниты Макбрайд, то, что миссис Трамп написала Путину, показывает, что она хочет участвовать в делах, которые ее интересуют, даже если и показывается на публике реже своих предшественниц.

«Она родилась в стране, которая была под советским влиянием, — рассуждает Анита Макбрайд [это не совсем так, Югославия при Иосипе Броз Тито не была полным сателлитом СССР. — Русская служба Би-би-си], — и чувствует какие-то вещи, которых другие, возможно, не чувствуют. Ей не нужно участвовать во всех вопросах, но она хочет участвовать в делах, которые ей интересны и на которые она может повлиять».

По мнению Макбрайд, в оставшиеся три года в Белом доме Мелания Трамп будет так же крайне избирательно подходить к выбору занятий для себя как первой леди.

«Она делает это на своих условиях. Она — за качество, а не количество, — считает Макбрайд, — Она не собирается оглядываться на то, как другие вели себя на ее месте в прошлом».

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

