Скрытная и влиятельная. Новый подход Мелании Трамп к роли первой леди США

«Наше будущее — это больше не научная фантастика, — продолжила Мелания Трамп. — На этой стадии наш долг — относиться к ИИ как к нашим детям: поддерживать, но при этом внимательно следить и направлять».

Это заседание рабочей группы в Белом доме стало одним из лишь нескольких публичных мероприятий, в которых участвовала первая леди. С момента возвращения мужа в Белый дом Мелания Трамп демонстрирует, что она одновременно и скрытна, и влиятельна.

Бывшая модель Мелания Кнавс, ныне супруга президента США Мелания Трамп, родилась в Словении (на тот момент — Югославии) 55 лет назад.

Раньше ее часто называли загадочной. Она реже своих предшественниц — жен президентов появлялась на публике, выступала с речами и участвовала в разных мероприятиях.

По ходу предвыборной кампании мужа в 2024 году она не раз надолго пропадала из поля зрения, и газеты выдавали одну статью за другой под заголовками вроде «Где Мелания?»

Ее и сейчас нечасто видят в Белом доме: говорят, она большую часть времени проводит в Нью-Йорке и Флориде.

В то же время с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента в этом январе миссис Трамп, по мнению некоторых комментаторов, стала по-другому — более активно и сфокусированно — подходить к роли первой леди, которая в целом прописана довольно расплывчата и меняется с каждым новым президентом и его супругой.

Сейчас Мелания много внимания уделяет теме детей, продолжая работу, которая она вела в рамках инициативы «Будь лучшим» времен первого срока Дональда Трампа. Это была программа борьбы с травлей в интернете и наркозависимостью.

Помимо этого, она занимается темой ИИ, а также сыграла важную роль в принятии закона под названием Take It Down Act, который предусматривает уголовное наказание за публикацию в интернете реальных или сгенерированных ИИ интимных изображений без согласия изображенного.

Инициативу поддержали конгрессмены от обеих партий, а это — редкость в нынешней ситуации раскола в американской политике.

Этот закон Мелания Трамп первой в истории США публично подписала вместе с мужем.

Профессор Эйнав Рабинович-Фокс, специалист по истории первых леди США, отмечает, что супруги президентов нередко занимались темой детей и молодежи, но миссис Трамп избрала несколько иной подход.

«Первые леди часто сосредотачивались на темах, которые считаются более женскими — на детском образовании, например, — сказала профессор Рабинович-Фокс Би-би-си. — Но подход Мелании необычен: не с материнской, женской стороны, а скорее с деловой».

Как отмечает исследовательница, в законе Take It Down Act, например, акцент сделан на санкциях в отношении платформ, где размещают «порно в отместку»: они теперь обязаны в течение 48 часов убрать подобный контент, в противном же случае они будут наказаны.

Мероприятие в этот четверг в Белом доме было посвящено образованию — но при этом Меланию окружали не дети, а члены правительства, чиновники администрации и представители большого бизнеса — например, компаний IBM и Google.

По мнению директора Программы первых леди в Американском университете, бывшей главы аппарата первой леди Лоры Буш Аниты Макбрайд, на подобных мероприятиях видно, как изменилось отношение к Мелании Трамп со времен ее первого срока в роли супруги президента.

«Внешние игроки, которые, возможно, раньше не хотели сотрудничать с ней, сейчас готовы с ней работать. Во время первого срока с ней встречались неохотно. Ей было трудно собирать круглые столы. Вокруг нее не было сильной системы связей», — считает Макбрайд.

По мнению Аниты Макбрайд, сосредотачиваясь на технологических, коммерческих и законодательных аспектах образования и защиты детей, Мелания Трамп «задает тональность чрезвычайности» проблемам быстро развивающихся новых технологий.

«Теперь она использует свое положение эффективно, с пользой и содержательно. Она становится игроком, который реально может помочь с принятием законов», — считает Макбрайд.

Письмо Путину

В июле Дональд Трамп вскользь сказал журналистам, что обсуждает свои беседы с Путиным с женой, и она, судя по словам Трампа, скептически относится к попыткам договариваться с Путиным о мире. В августе Мелания Трамп через мужа передала президенту России Владимиру Путину письмо, в котором призвала его защитить детей в зоне боевых действий.

Эта попытка первой леди принять участие во внешней политике — и сделать при этом акцент на судьбе детей — не осталась незамеченной. Позже ей написали жены президентов Украины и Турции Елена Зеленская и Эмине Эрдоган.

Первые леди и прежде участвовали в формировании внешней политики США. Нэнси Рейган, например, переписывалась с Раисой Горбачевой, а Пэт Никсон и Розалин Картер ездили по миру с гуманитарными миссиями и занимались челночной дипломатией.

По мнению Аниты Макбрайд, то, что миссис Трамп написала Путину, показывает, что она хочет участвовать в делах, которые ее интересуют, даже если и показывается на публике реже своих предшественниц.

«Она родилась в стране, которая была под советским влиянием, — рассуждает Анита Макбрайд [это не совсем так, Югославия при Иосипе Броз Тито не была полным сателлитом СССР. — Русская служба Би-би-си], — и чувствует какие-то вещи, которых другие, возможно, не чувствуют. Ей не нужно участвовать во всех вопросах, но она хочет участвовать в делах, которые ей интересны и на которые она может повлиять».

По мнению Макбрайд, в оставшиеся три года в Белом доме Мелания Трамп будет так же крайне избирательно подходить к выбору занятий для себя как первой леди.

«Она делает это на своих условиях. Она — за качество, а не количество, — считает Макбрайд, — Она не собирается оглядываться на то, как другие вели себя на ее месте в прошлом».