Цена на тот или иной товар складывается из множества факторов. Тут вам и себестоимость, и транспортные издержки, и зарплаты работникам и много чего еще. Но один из немаловажных факторов - это спрос. Если продукт востребован, всем нужен или просто модный в этом сезоне, то люди будут его покупать, даже по завышенной цене. И наоборот, если спроса нет, то товар и даром никому не нужен. Лучше всего такие закономерности работают в условиях свободного рынка. И им вполне соответствует наш Центральный рынок, где десятки торговцев продают примерно схожий товар.

Вот, например, Мясной павильон. Первое, что бросается в глаза: за прошедший месяц заметно подорожала курица. Если в мае куриное филе стоило 6,99 евро, то в начале июня цена поднялась почти на евро - до 7,80. В тоже время ножки и бедра как стоили 3,30, так и остались.

Говядина тоже подорожала. Если в мае вырезку можно было приобрести за 10-12, то сейчас цены приподнялись уже до 12-15.

- Все дорожает и у нас дорожает, - объясняют продавцы мяса, ссылаясь выросшие издержки и расходы. В то же время многие признают, что поменялся и портрет типичного покупателя на Центральном рынке.

Сейчас он приобрел больше, так сказать, восточные черты - сюда с удовольствием приходят закупаться выходцы из других стран, в то время как коренные рижане все больше отдают предпочтение крупным торговым сетям. Вот и получается, что большим спросом сейчас пользуется мясо птицы, особенно филе, говядина и баранина. А вот свинина, которая как известно, запрещена среди многих народов Востока, пользуется наименьшей популярностью. Несмотря на разгар шашлычного сезона цена на свиной окорок даже немного приспустился. Если в прошлом месяце он стоил чуть больше 5 евро, то сейчас уже можно найти хороший шмат мяса за 4,50.

- Скоро начнем свинину даром отдавать... - шутит продавец, комментируя такие нетипичное для Латвии перемены. Другого выбора нет, чтобы привлечь покупателя приходится ставить минимальную наценку. Вздохнув, торговец с грусть в голосе добавляет, - а потом, наверно, закроемся.

Действительно, если год или два назад прилавки в Мясном павильоне ломились от обилия свинины, то сейчас их можно практически пересчитать на пальцах одной руки. Как известно, спрос рождает предложение. Если его могут удовлетворить пять продавцов, то десять на рынке уже не выживут.

Выйдя из Мясного павильона, оказывается среди буйства ярких красок в рядах с фруктами и овощами. Цены на клубнику уже никого не пугают, в среднем по рынку ее продают за 2-3 евро за килограмм. Но тут предложение за пару месяцев активной торговли уже превышает спрос - спасибо, наелись - и некоторые торговцы уже готовы отдать сладкую ягоду и за 1,50.

Постепенно клубника начинает уступать место на прилавкам другим летним ягодам и фруктам. Уже появилась черника и черешня из солнечной Испании. Правда цены на них кусаются - черника в среднем около 9 евро за килограмм, а черешня в разбросе от 8 до 12, в зависимости от того как каждый продавец оценивает свой товар и наше желание полакомиться сочной ягодой. Встречается и настоящая редкость - малина! Но тут торговец задрал цену аж почти до 19 евро за кг. Видимо, посчитав, что раз только у него на весь рынок несколько десятков баночек малины, то он вправе устанавливать любую цену. Не нравится? Езжайте тогда сами за малиной в Испанию. Или кушайте абрикосы за 1,80 евро.

На свежие овощи цены как-то более в пределах разумного. Можно даже сказать, что на них установлена вывеска "Все за евро!". Томаты в среднем можно добыть за 2-3 евро, но если поискать, то можно найти и за 1 евро. Цены на огурцы от 1,20 до 2,50. Килограмм картофеля тоже стоит около 1 евро. Свежая зелень - петрушка, кинза, укроп - от 0,60 центов до 1 евро. Морковь, капуста, лук по 1,50. Что поделать, сезон начался и предложение, похоже, сильно превышает спрос.

Ну и наконец доходим до павильонов с молочными продуктами и хлебом. Тут продукты пользуются стабильным и постоянным спросом, без резких скачков - от чего, вероятно, и цены практически не меняются из месяца в месяц. Килограмм сыра стоит в среднем от 8 до 10 евро, в зависимости от сорта, масло (82%) сейчас на рынке можно взять за 15 евро за кг, сметана (25%) около 4-5 евро, разве что творог подорожал почти до 7 евро. Десяток яиц от 2 до 2.80 евро, и свежий хлеб - как гарант стабильности, как стоил с начала года 1,40 - 1,60 за батон белого и 2,30 - 2,70 за кисло-сладкий, так и стоит.

Вот как невидимые законы рынка влияют на нас с вами и на цены. Или это все же мы с вами на них влияем? Ведь если никто не будет брать малину за 19 евро, то продавец неизбежно снизит цену без всякого меморандума и указки правительства. Лишь бы не испортилась и продалась... Но для того, чтобы эти законы работали, нужно одно важное условие - рынок должен быть действительно свободным.