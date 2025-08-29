Скончался композитор Родион Щедрин: он пережил жену Майю Плисецкую на 10 лет

Родион Константинович на 10 лет пережил свою супругу, легендарную балерину Майю Плисецкую, которой не стало в 2015 году в возрасте 89 лет. В своем завещании Плисецкая указывала, чтобы их прах с мужем соединили и развеяли над Россией.

Родион Щедрин появился на свет в столице в семье музыкантов. Учился будущий композитор в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. В свое время Родион Константинович занимался преподавательской деятельностью, также он писал оперы, симфонии и работал над многими другими музыкальными проектами. Коллеги мэтра выражают соболезнования его близким.

«Умер великий русский композитор Родион Щедрин. Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин. Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — такие слова в Сети написали представители Большого театра.

Щедрин, в том числе, создал семь опер, пять балетов, три симфонии и четырнадцать концертов. Среди самых известных его сочинений — Первая симфония (1958), балет «Конек-Горбунок» (1960), балет «Кармен-сюита» (1967).

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой, прожив вместе 57 лет. «Он удержал меня на плаву. Родион писал мне балеты. Он дарил идеи. Он вдохновлял. Это уникально. Это редкость. Потому что он редкий. Он уникальный. Я таких людей, как он просто не знаю» — делилась балерина».

Стоит отметить, что в последние годы Щедрин жил в Германии. Несмотря на это, Россию он считал своим домом.

А еще Родион Константинович считал себя очень счастливым человеком, прожившим интересную и насыщенную жизнь.

«Я бесконечно рад тому, что моя жизнь — жизнь счастливого человека. У меня была великая жена, с которой у меня были исключительные отношения. Мы понимали друг друга с полуслова. Я отношу это главным образом к ее характеру, к ее терпимости. Я был счастлив с ней безмерно, бесконечно.

Мне с ней было всегда интересно. Каждая минута была наполнена тем или иным событием. И конечно, на творчестве это не могло не сказаться. Мы друг друга обогащали и человечески, и, наверное, каждый в своей профессии. Так сложилась жизнь. Но я думаю, что в моей музыке есть и то, о чем каждый человек всегда думает, — то, что все не вечно», — рассуждал мэтр.

