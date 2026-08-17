«С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хейден. Она была невероятно светлым человеком и настоящей силой природы, которая дарила неизмеримые любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам зрителей, которые видели ее на экране», — говорится в заявлении отца Хейден Панеттьери.
Панеттьери и Кличко много лет были парой. Актриса даже выступала на Майдане перед протестующими в 2013 году.
Последние годы жизни актрисы были связаны не только с карьерой, но и с серьезными личными испытаниями. Она открыто рассказывала о депрессии, алкогольной зависимости и проблемах с лекарственными препаратами. Особенно тяжелым для нее стал период после рождения дочери Кайи в 2014 году.
В 2018 году Панеттьери передала дочь на воспитание отцу Владимиру Кличко. Позже актриса объясняла, что в тот момент считала это наиболее правильным решением для Кайи, поскольку сама не могла обеспечить ей необходимый уход. При этом она продолжала поддерживать связь с дочерью.
В мае 2026 года Панеттьери выпустила мемуары «This Is Me: A Reckoning», в которых подробно рассказала о детской славе, послеродовой депрессии, зависимости, материнстве и самых тяжелых периодах своей жизни. Книга вышла всего за несколько месяцев до ее смерти.
Проводится расследование обстоятельств гибели актрисы.
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