Если страна победителя участвует в вооружённом конфликте или находится в «чувствительной геополитической ситуации», её вещатель не сможет стать хозяином следующего конкурса. Где именно тогда пройдет «Евровидение», будут решать отдельно.
Новое правило появилось после нескольких лет политических споров вокруг конкурса. Особенно напряжённой ситуация стала перед «Евровидением-2026» в Вене, когда Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения потребовали исключить Израиль из-за войны в Газе и в итоге отказались от участия.
При этом Израиль два года подряд оказывался буквально в шаге от победы. В 2025 году Юваль Рафаэль заняла второе место, а в 2026-м тот же результат показал Ноам Беттан.
Есть и другой прецедент. Украина продолжила участвовать в конкурсе после начала полномасштабного российского вторжения и уже через несколько месяцев победила с песней Stefania. Однако проводить «Евровидение-2023» в стране было признано невозможным, поэтому конкурс перенесли в Великобританию.
Теперь подобные решения не придется принимать уже после победы. Новое правило заранее отделяет музыкальный результат от права получить крупнейшее телевизионное шоу Европы.
Следующий конкурс пройдет в Болгарии после победы певицы Dara в Вене.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.