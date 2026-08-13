Новое правило появилось после нескольких лет политических споров вокруг конкурса. Особенно напряжённой ситуация стала перед «Евровидением-2026» в Вене, когда Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения потребовали исключить Израиль из-за войны в Газе и в итоге отказались от участия.

При этом Израиль два года подряд оказывался буквально в шаге от победы. В 2025 году Юваль Рафаэль заняла второе место, а в 2026-м тот же результат показал Ноам Беттан.