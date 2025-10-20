Сколько стоят услуги нотариуса при наследовании, дарении и купле-продаже?

В целом любая передача собственности от одного владельца к другому включает три источника расходов: госпошлину, подоходный налог и услуги нотариуса. О первых двух мы уже поговорили.

Теперь настала очередь выяснить, сколько же берет нотариус. Профессия нотариуса строго регламентирована, поэтому тарифы утверждаются Кабинетом Министров.

Позиции, за которые нотариус берет деньги, могут быть разными — приведу самые распространённые и самые расходные.

Наследование

Оформление свидетельства о наследстве (вне зависимости от формы наследования):

От супруга и совместно проживавших с наследодателем наследников первой, второй и третьей очереди — 39 евро, но если стоимость наследственного имущества (без вычета долгов) превышает 11 383 евро, дополнительно к установленной таксе взимается 0,25% от стоимости имущества, превышающей 11 383 евро.

От других наследников первой и второй очереди — 58 евро,

но если стоимость наследственного имущества превышает 8 537 евро, дополнительно взимается 0,5 % от суммы, превышающей 8 537 евро.

От других наследников третьей очереди — 73 евро,

но если стоимость наследственного имущества превышает 3 557 евро, дополнительно взимается 1,5 % от суммы, превышающей 3 557 евро.

От наследников четвёртой очереди — 73 евро,

но если стоимость наследственного имущества превышает 1 067 евро, дополнительно взимается 5 % от суммы, превышающей 1 067 евро.

От других наследников — 87 евро,

но если стоимость наследственного имущества превышает 854 евро, дополнительно взимается 7,5 % от суммы, превышающей 854 евро.

39. Mantojuma apliecība neatkarīgi no mantošanas pamata:

39.1. no laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem – 39 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 11 383 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,25 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 11 383 euro;

39.2. no pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem – 58 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 8 537 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 8 537 euro;

39.3. no pārējiem trešās šķiras mantiniekiem – 73 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 3 557 euro, papildus noteiktajai taksei – 1,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 3 557 euro;

39.4. no ceturtās šķiras mantiniekiem – 73 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (неизскaitot parādus) pārsniedz 1 067 euro, papildus noteiktajai taksei – 5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 1 067 euro;

39.5. no pārējiem mantiniekiem – 87 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (неизскaitot parādus) pārsniedz 854 euro, papildus noteiktajai taksei – 7,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 854 euro.

Как видим, нотариус берет значительно меньше с близких родственников, но получает более значительные суммы при наследовании в случаях дальнего родства и при наследовании не родственниками.

Скидка в размере 50 % от таксы применяется, если несовершеннолетние дети наследуют от своих ближайших восходящих родственников (например, родителей, бабушек, дедушек).

40. 50 % likme no šo noteikumu 36. punktā, 39.1. un 39.2. apakšpunktā minētās takses piemērojama, ja nepilngadīgie bērni manto no saviem tuvākajiem augšupējiem radiniekiem.

Составление проекта раздела наследственного имущества — 80 евро,но если стоимость делимого имущества превышает 5 691 евро, дополнительно к установленной таксе взимается 0,3 % от стоимости имущества, превышающей 5 691 евро.

41. Mantas dalīšanas projekta sastādīšana – 80 euro, bet, ja dalāmās mantas vērtība pārsniedz 5 691 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,3 % no dalāmās mantas vērtības, kas pārsniedz 5 691 euro.

Купля-продажа и дарение

Договоры купли-продажи и дарения можно составить двумя способами — в простой письменной форме или в виде нотариального акта.

То есть можно принести уже подготовленный договор нотариусу, заверить у него подписи и подать заявление о закреплении права собственности (nostiprinājuma lūgums).

В этом случае нотариус не вмешивается в содержание договора, если оно соответствует формальным требованиям и не препятствует регистрации в Земельной книге. Тогда нотариусу можно заплатить меньше.

Второй вариант — оформить договор в виде нотариального акта.

В этом случае нотариус обсуждает со сторонами содержание договора, чтобы убедиться, что стороны чётко понимают свои права, обязанности и последствия сделки. За это берётся дополнительная плата — 0,5 % от суммы сделки, но не менее 80 евро.

Сразу отвечу на вопрос, когда договор целесообразно оформлять как нотариальный акт. Например, при дарении, если вокруг сделки НЕ предполагается конфликтов, можно сэкономить. Но если в будущем возможен спор, лучше не поскупиться и оформить нотариальный акт.

Другие расходы у нотариуса

Кроме всех перечисленных выше расходов, нотариус взимает плату и за другие действия.

Например:

• заверение подписи — 11 евро;

• заверение подписи с проверкой в регистре дееспособности — 23 евро;

• заявление о закреплении права собственности (nostiprinājuma lūgums) — 40 евро.

Также плата может взиматься за различные запросы — в Регистр недействительных документов, Регистр жителей, Земельную книгу, банки (о наличии счетов) и другие.

Кроме того, ко всем этим суммам прибавляется налог на добавленную стоимость.

Нужно учитывать, что нотариус может брать дополнительную плату за действия, совершаемые НЕ на латышском языке, включая разъяснения, и не всегда предупреждает об этом заранее.

Теперь мы собрали в одном месте все три составляющие расходов: пошлины, налоги и услуги нотариуса.

Принимая решение о судьбе недвижимости, нужно взвесить все три источника затрат при каждом виде сделки, чтобы оценить целесообразность того или иного варианта.

Ещё раз повторюсь: лучше всё планировать заранее, без спешки — «на берегу». Это позволит избежать переплаты налогов, пошлин и услуг нотариуса.

А сэкономленные деньги вы всегда найдёте, на что потратить.

Надеюсь, теперь стало хоть немного яснее.

