Сколько счастья нужно чтобы жить дольше

Исследование растянулось на 16 лет и 123 страны, так что ребята явно не шутили. И вот что вышло: как только человек перескакивает отметку 2.7, каждая крошечная прибавка в настроении дает 0.43 процента бонуса к выживанию. Да, даже крошечная.

Звучит как чит-код из игры, где вам нужно апнуть статы перед большим квестом. Счастье работает только когда у человека закрыты базовые «кнопки»: еда, безопасность, крыша над головой. Без этого организм занят совсем другими делами и не реагирует на ваши попытки «быть позитивным».

Другими словами, пончик за настроение не отменяет вред пончика.

Авторы сравнили несчастливые страны вроде Афганистана с супердовольными скандинавами. Разница огромная, но порог 2.7 срабатывал везде. Где народ спокойнее за свою жизнь, там и счастье плюс медицина делают мощный тандем. Где нет — хоть улыбайся круглосуточно, но иммунитету не до радостей.

Интересный момент: в несчастливых странах города буквально «съедают» здоровье. А вот там, где уровень жизни высокий, город наоборот помогает, потому что врачи, дороги и сервисы появляются быстрее настроения.

И да, алкоголь и ожирение портят всё на любом уровне счастья. Хоть 2.7, хоть 10 из 10 — они такие, им всё равно.

Итог:

Жить дольше помогает не эйфория, а простое ощущение, что жизнь более менее под контролем. Как только появляется безопасность, организм будто нажимает кнопку «включить режим долголетия».

И всего то нужно 2.7 балла. Чуть выше «ну вроде норм» — и уже бонус к здоровью.