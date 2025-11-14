Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сколько счастья нужно чтобы жить дольше

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 14:30

Всюду жизнь 0 комментариев

Учёные наконец сказали вслух то, что мы подозревали. Чтобы хорошее настроение начало реально продлевать жизнь, нужно нащупать всего 2.7 балла счастья из 10. Меньше этого порога организм будто не слышит ваши старания быть оптимистом.

Исследование растянулось на 16 лет и 123 страны, так что ребята явно не шутили. И вот что вышло: как только человек перескакивает отметку 2.7, каждая крошечная прибавка в настроении дает 0.43 процента бонуса к выживанию. Да, даже крошечная.

Звучит как чит-код из игры, где вам нужно апнуть статы перед большим квестом. Счастье работает только когда у человека закрыты базовые «кнопки»: еда, безопасность, крыша над головой. Без этого организм занят совсем другими делами и не реагирует на ваши попытки «быть позитивным».

Другими словами, пончик за настроение не отменяет вред пончика.

Авторы сравнили несчастливые страны вроде Афганистана с супердовольными скандинавами. Разница огромная, но порог 2.7 срабатывал везде. Где народ спокойнее за свою жизнь, там и счастье плюс медицина делают мощный тандем. Где нет — хоть улыбайся круглосуточно, но иммунитету не до радостей.

Интересный момент: в несчастливых странах города буквально «съедают» здоровье. А вот там, где уровень жизни высокий, город наоборот помогает, потому что врачи, дороги и сервисы появляются быстрее настроения.

И да, алкоголь и ожирение портят всё на любом уровне счастья. Хоть 2.7, хоть 10 из 10 — они такие, им всё равно.

Итог:
Жить дольше помогает не эйфория, а простое ощущение, что жизнь более менее под контролем. Как только появляется безопасность, организм будто нажимает кнопку «включить режим долголетия».

И всего то нужно 2.7 балла. Чуть выше «ну вроде норм» — и уже бонус к здоровью.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Загрузка

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

