«Система не работает!» Bite Latvija оспаривает закупку мобильных услуг Рижской думы в Совете по конкуренции

По словам Ракаускаса, практика показывает, что Бюро по надзору за закупками оценивает лишь формальную процедуру, но не экономическую целесообразность. «Фактически система не работает», — подчеркнул он.

В Совете по конкуренции подтвердили, что начали проверку и запросили пояснения у Рижской думы. Подробности пока не раскрываются, но в ведомстве напомнили, что ранее уже выдавали рекомендации по тендерам на телекоммуникационные услуги, чтобы снизить риск нарушения конкуренции.

Рижская дума заявила, что решила не делить закупку на части, чтобы повысить качество услуг и ответственность поставщика. Тем временем «Bite Latvija» и «Tele2» отказались участвовать в конкурсе, указывая на «элементы фаворитизма», которые дают преимущество прежнему оператору.