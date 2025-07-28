Синоптики обещают нам первую тропическую ночь в этом сезоне

Ожидается, что температура воздуха будет не ниже +17..+21 градуса. Самой тёплой ночью в этом году была ночь с 19 на 20 июля, когда в Мерсрагсе температура воздуха не опускалась ниже +20,5 градусов, в остальной части страны минимальная температура составила +15..+19,5 градусов.

Ожидается облачность, местами пройдёт кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер.

Во вторник весь день будет довольно облачно, во многих местах пройдёт дождь, местами возможны сильные дожди и грозы. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе он сменит направление на западное. Температура воздуха поднимется до +20..+26 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди, местами прояснится небо. При умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха ночью будет колебаться около +20 градусов, днём столбик термометра поднимется до +24 градусов.