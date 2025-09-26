Сигнал для других: ЕСПЧ разрешил депортировать гражданина Сирии из Австрии

В постановлении ЕСПЧ указано, что молодому человеку не угрожает «реальный и неизбежный риск невосполнимого ущерба» при возвращении в Сирию. Его имя в документах не раскрывается.

Сириец прибыл в Австрию в октябре 2022 года и получил отказ в предоставлении международной защиты. Позднее он был осуждён за кражу и ограбление, после чего оказался в центре временного содержания мигрантов в ожидании депортации.

В августе суд применил временные меры, отсрочив высылку из-за возможных угроз в Сирии. Теперь эти меры отменены. ЕСПЧ пояснил, что нынешняя общая ситуация безопасности в стране не создаёт немедленной угрозы.

Австрийские суды отмечали, что у молодого человека в Сирии есть семья, он владеет языком, здоров и может рассчитывать на поддержку близких.

С момента падения режима Башара Асада в декабре Австрия депортировала в Сирию только двух человек. Решение суда может стать сигналом для других государств ЕС.

Ожидается, что вердикт поддержат девять стран, которые в мае прошлого года критиковали ЕСПЧ за устаревший подход к депортациям. Среди них — Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Италия, Латвия, Литва и Польша.