Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

«Мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем. Угрозы пошлинами подрывают трансатлантическое сотрудничество и угрожают опасным штопором», — говорится в заявлении лидеров Дании, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Ранее Трамп объявил, что 1 февраля вступят в силу 10-процентные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые впоследствии могут быть повышены до 25%.

По его словам, импортные пошлины будут действовать до тех пор, «пока не будет достигнута договоренность о полной и окончательной покупке [Соединенными Штатами] Гренландии».

Трамп утверждает, что Гренландия — автономия в составе Дании — крайне важна для безопасности США, и не исключает ее захвата силой.

После угроз Трампа Евросоюз созвал в воскресенье экстренное совещание на уровне послов 27 стран ЕС.

Совещания послов стран ЕС, как правило, проходят без выходов к прессе и публичных заявлений — в отличие от встреч министров и саммитов. Пресса предполагает, что на этом совещании послы обсуждали, в частности, предложение Франции применить против США «антипринудительный инструмент» Евросоюза.

Аппарат президента Франции Эммануэля Макрона ранее в воскресенье сообщил журналистам, что Макрон весь день будет говорить с другими европейскими лидерами и убеждать их, что если Трамп действительно введет дополнительные пошлины, то ЕС должен в ответ привести в действие свой «антипринудительный инструмент» (anti-coercion instrument, ACI).