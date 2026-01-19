Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

© BBC 19 января, 2026 11:03

Мир 0 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (справа) беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

«Мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем. Угрозы пошлинами подрывают трансатлантическое сотрудничество и угрожают опасным штопором», — говорится в заявлении лидеров Дании, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Ранее Трамп объявил, что 1 февраля вступят в силу 10-процентные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые впоследствии могут быть повышены до 25%.

По его словам, импортные пошлины будут действовать до тех пор, «пока не будет достигнута договоренность о полной и окончательной покупке [Соединенными Штатами] Гренландии».

Трамп утверждает, что Гренландия — автономия в составе Дании — крайне важна для безопасности США, и не исключает ее захвата силой.

После угроз Трампа Евросоюз созвал в воскресенье экстренное совещание на уровне послов 27 стран ЕС.

Совещания послов стран ЕС, как правило, проходят без выходов к прессе и публичных заявлений — в отличие от встреч министров и саммитов. Пресса предполагает, что на этом совещании послы обсуждали, в частности, предложение Франции применить против США «антипринудительный инструмент» Евросоюза.

Аппарат президента Франции Эммануэля Макрона ранее в воскресенье сообщил журналистам, что Макрон весь день будет говорить с другими европейскими лидерами и убеждать их, что если Трамп действительно введет дополнительные пошлины, то ЕС должен в ответ привести в действие свой «антипринудительный инструмент» (anti-coercion instrument, ACI).

 

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир 0 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

