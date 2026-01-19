Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Больше половины сигналов (5377, или 55%) касались животных. Чаще всего жители сообщали о енотовидных собаках - 3335 случаев. На втором месте оказался испанский слизень - 1376 сообщений, далее - американский сигнальный рак (202).

О растениях сообщали 4397 раз (45% от общего числа). Лидируют борщевик Сосновского (1686), канадская золотарница (1143) и недотрога железистая (309).

В DAP считают, что рост числа сообщений связан и с повышением осведомленности, и с реальным расширением ареалов. Особенно заметна динамика по испанскому слизню - сообщений о нем, по оценке ведомства, стало более чем в шесть раз больше по сравнению с 2024 годом.

Каждый сигнал проверяют ученые и эксперты DAP, Даугавпилсского университета и Латвийского института гидроэкологии. Подтвержденные данные наносят на карты распространения, чтобы раньше выявлять очаги и планировать меры по ограничению инвазивных видов.