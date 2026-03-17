Напился, разбил голову и потерял важные карты: отчёт Пентагона об обучавшем украинцев генерал-майоре США

56-страничный доклад, обнародованный 12 марта 2026 года, касается инцидентов с ныне отправленным отставным двухзвёздочным генералом, который до августа 2024 года возглавлял базирующуюся в Висбадене (Германия) группу помощи безопасности Украине (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U). Эта структура координировала, обучала и оснащала украинскую армию.

Инцидент с секретными материалами

В конце марта 2024 года Агутo взял с собой тубус с картами во время поездки из Германии в Украину. Он передал контроль над ними своему штабу. Однако при возвращении на поезде в Польшу 4 апреля 2024 года документы были оставлены в вагоне. Никто точно не установил, кто нёс ответственность за них после посадки. Тубус пролежал без присмотра более 24 часов, пока посольство США в Украине не вернуло его на следующий день.

Обычно секретные материалы перевозят курьером, но в этот раз такого приказа не было. Генерал взял на себя ответственность за инцидент.

Алкоголь и сотрясение мозга

13 мая 2024 года во время девятидневной командировки в Киеве Агутo участвовал в ужине, где пил чачу — крепкий грузинский напиток крепостью 40–50%. Сам генерал признал, что находился «в некоторой степени опьянения».

Свидетели видели, как он упал и ударился затылком о стену в отеле. Позже той же ночью или ранним утром он упал снова, ударившись лбом. Третий раз он упал по пути в посольство США, порвав куртку и ударившись челюстью. Офицер региональной безопасности отметил, что генерал выглядел дезориентированным, «будто едва его узнавал», и от него пахло алкоголем.

Медицинское обследование 14 мая и консультация невролога с МРТ 16 мая подтвердили сотрясение мозга средней–тяжёлой степени. Инспектор пришёл к выводу, что причиной первого падения и последующего сотрясения стало именно чрезмерное употребление алкоголя.

На следующий день генерал всё равно проводил брифинги: свидетели описывали его как растрёпанного, с красными глазами, медленной речью, путаницей и повторяющимися вопросами. Он не смог полноценно выполнять обязанности из-за травмы.

Агутo заявил, что действовал «добросовестно» и что командующий армией США в Европе генерал Даррил Уильямс якобы не устанавливал ограничений на алкоголь. Однако отчёт подчёркивает нарушение правил и политики.

Другие детали

Расследование началось после трёх анонимных жалоб в мае 2024 года. Были опрошены Агутo и 33 свидетеля, изучены медицинские записи, переписка, документы о поездках и т.д. Также проверялись обвинения в «токсичной» атмосфере в SAG-U, но генерал не был признан ответственным за проблемы подразделения.

Генерал возглавлял SAG-U с ноября 2023 года (около 300 человек) до августа 2024-го, после чего вышел в отставку.

Отчёт доступен на сайте DoD IG (DODIG-2026-067, частично засекречен).