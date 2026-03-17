Напился, разбил голову и потерял важные карты: отчёт Пентагона об обучавшем украинцев генерал-майоре США

Редакция PRESS 17 марта, 2026 17:04

Scanpix (Credit Image: © Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire)

Как следует из недавно обнародованного отчета генерального инспектора Пентагона, генерал-майор армии США Антонио Агуто (Maj. Gen. Antonio Aguto) , курировавший командование, которое координировало, обучало и оснащало вооруженные силы Украины, оставил тубу с секретными картами в поезде, следовавшем в Польшу, на более чем 24 часа, а также получил сотрясение мозга в результате падения после «чрезмерного употребления» алкоголя во время ужина в Украине, пишет американское идаение The Hill.

56-страничный доклад, обнародованный 12 марта 2026 года, касается инцидентов с ныне отправленным отставным двухзвёздочным генералом, который до августа 2024 года возглавлял базирующуюся в Висбадене (Германия) группу помощи безопасности Украине (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U). Эта структура координировала, обучала и оснащала украинскую армию.

Инцидент с секретными материалами

В конце марта 2024 года Агутo взял с собой тубус с картами во время поездки из Германии в Украину. Он передал контроль над ними своему штабу. Однако при возвращении на поезде в Польшу 4 апреля 2024 года документы были оставлены в вагоне. Никто точно не установил, кто нёс ответственность за них после посадки. Тубус пролежал без присмотра более 24 часов, пока посольство США в Украине не вернуло его на следующий день.

Обычно секретные материалы перевозят курьером, но в этот раз такого приказа не было. Генерал взял на себя ответственность за инцидент.

Алкоголь и сотрясение мозга

13 мая 2024 года во время девятидневной командировки в Киеве Агутo участвовал в ужине, где пил чачу — крепкий грузинский напиток крепостью 40–50%. Сам генерал признал, что находился «в некоторой степени опьянения».

Свидетели видели, как он упал и ударился затылком о стену в отеле. Позже той же ночью или ранним утром он упал снова, ударившись лбом. Третий раз он упал по пути в посольство США, порвав куртку и ударившись челюстью. Офицер региональной безопасности отметил, что генерал выглядел дезориентированным, «будто едва его узнавал», и от него пахло алкоголем.

Медицинское обследование 14 мая и консультация невролога с МРТ 16 мая подтвердили сотрясение мозга средней–тяжёлой степени. Инспектор пришёл к выводу, что причиной первого падения и последующего сотрясения стало именно чрезмерное употребление алкоголя.

На следующий день генерал всё равно проводил брифинги: свидетели описывали его как растрёпанного, с красными глазами, медленной речью, путаницей и повторяющимися вопросами. Он не смог полноценно выполнять обязанности из-за травмы.

Агутo заявил, что действовал «добросовестно» и что командующий армией США в Европе генерал Даррил Уильямс якобы не устанавливал ограничений на алкоголь. Однако отчёт подчёркивает нарушение правил и политики.

Другие детали

Расследование началось после трёх анонимных жалоб в мае 2024 года. Были опрошены Агутo и 33 свидетеля, изучены медицинские записи, переписка, документы о поездках и т.д. Также проверялись обвинения в «токсичной» атмосфере в SAG-U, но генерал не был признан ответственным за проблемы подразделения.

Генерал возглавлял SAG-U с ноября 2023 года (около 300 человек) до августа 2024-го, после чего вышел в отставку.

Отчёт доступен на сайте DoD IG (DODIG-2026-067, частично засекречен).

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

