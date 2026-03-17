Каннабис как лекарство от тревоги? Новые данные ломают ожидания

Международная команда ученых из Австралии и Великобритании изучила 54 клинических испытания с участием 2477 человек. Итог — «очень мало доказательств эффективности» для лечения тревожности, анорексии, психозов, ПТСР и зависимости от опиоидов.

Более того, для депрессии — одной из самых частых причин, по которой люди обращаются за медицинским каннабисом — доказательств эффективности вообще не нашли.

При этом спрос растёт. В клиниках пациенты чаще всего приходят именно с жалобами на тревогу и депрессию. На втором месте — хроническая боль, а у части людей эти состояния сочетаются.

Интересно, что в ряде случаев каннабис всё же показывает эффект — например, может снижать зависимость, облегчать симптомы синдрома Туретта и помогать при бессоннице. Есть также слабые данные о влиянии на проявления аутизма — но качество этих исследований оценивается как низкое.

А вот при психических расстройствах, на которые чаще всего рассчитывают пациенты, значимого эффекта не обнаружено.

«Преимущества каннабиса как лекарства могли быть сильно преувеличены», — отмечают исследователи.

Тем временем представители индустрии с этим не согласны. Они утверждают, что «реальные данные» показывают снижение симптомов тревоги и ПТСР у пациентов.

Врачи же призывают к осторожности и подчеркивают — пациентам нужна точная и прозрачная информация, чтобы принимать решения о лечении.

И пока одни страны расширяют доступ к медицинскому каннабису, другие продолжают проверять — что из обещаний работает на практике.