Покажите пальцем: как депутаты Европарламента искали Иран на карте. ВИДЕО

Опрос европарламентариев состоялся 2 марта в рамках программы Quotidien. А в минувшие выходные видео завирусилось.

Депутат Европарламента от Социалистической партии Эмма Рафович показала на карте Болгарию, тогда как ее коллега из партии Возрождения Фабьен Келлер спонтанно указала на Турцию. Еще один депутат Европарламента от партии “Зеленых” Мари Туссен после долгих колебаний выбрала Афганистан. А ее коллега по партии Дэвид Корманд указал пальцем на Саудовскую Аравию.

"“Мы не знаем всего, мы делаем то, что можем. Есть много тем, которые нам нужно изучить, поэтому мы не ходячие энциклопедии, мы делаем все возможное, чтобы оставаться в курсе событий”,– объяснил Дэвид Корманд, когда его попросили прокомментировать ошибки среди чиновников.

"Эти ошибки были бы смешными, если бы Европейский парламент не должен был голосовать за продолжающуюся войну,… Я лучше понимаю, почему некоторые неохотно ее осуждают!",

– написала депутат Европарламента Манон Обри. Она, к слову, одна из немногих смогла правильно найти на карте Иран.