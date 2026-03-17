Депутат Сейма Светлана Чулкова намерена поднять в ОБСЕ вопрос о давлении на оппозицию в Латвии

Редакция PRESS 17 марта, 2026 13:49

Стабильности! 0 комментариев

Депутат Сейма от партии Stabilitātei! Светлана Чулкова заявила, что намерена поднять вопрос о ситуации с политическими правами и свободой выражения мнений в Латвии на международной площадке Organization for Security and Co‑operation in Europe (ОБСЕ). Соответствующее заявление она сделала в коротком видеообращении перед вылетом на совещание организации, посвящённое вопросам прав человека и демократического законодательства.

По словам парламентария, в ходе встречи она собирается говорить о темах, которые, как она считает, всё чаще становятся предметом политического давления внутри страны. «Сегодня я лечу на совещание в ОБСЕ по правам человека и демократическому законодательству. Я буду говорить о том, о чем всё чаще пытаются заставить нас молчать в нашей стране — о давлении на оппозицию, о преследованиях за другое мнение, о законах, которые всё больше затрагивают язык, образование и права людей», — заявила Чулкова.

Депутат подчеркнула, что считает важным довести до сведения международного сообщества свою оценку происходящих процессов. В частности, она намерена поднять тему политических преследований и, как она выразилась, политических заключённых. «Это не просто поездка. Это попытка донести до международного сообщества всё то, что происходит у нас в Латвии», — сказала она.

Чулкова также отметила, что, по её мнению, в демократическом государстве недопустимо давление на политическую оппозицию и ограничение свободы мнений. «Когда в стране пытаются заставить замолчать оппозицию — об этом должен знать весь мир. И сегодня этот разговор состоится в ОБСЕ», — заявила парламентарий.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе регулярно проводит встречи и конференции, посвящённые вопросам демократии, прав человека и верховенства закона. В этих мероприятиях принимают участие представители государств-участников, парламентарии, эксперты и представители общественных организаций.

Реклама оплачена партией "Стабильности"

