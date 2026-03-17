Поставлял российским военным Starlink: в Риге суд дал гражданину Азербайджана 11 лет

Суд признал иностранца виновным в действиях в составе организованной группы с целью оказания помощи иностранному государству в подрыве территориальной целостности и политической независимости другого демократического государства, а также в нарушении санкций Европейского союза группой лиц по предварительному сговору, причинившем значительный ущерб, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Суд постановил приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы, трем годам пробационного надзора и высылке из Латвии с запретом на выезд на пять лет.

Трое других обвиняемых - двое граждан Латвии и один негражданин Латвии - предстанут перед судом в отдельном деле.

Дело было передано в прокуратуру в июне 2025 года.

Деятельность организованной группы привела к онлайн-заказу десятков мини-комплектов "Starlink" - системы спутниковой интернет-связи американской компании "SpaceX", позволяющей выходить в интернет практически из любого места, а также других товаров военного назначения, включая детали оружия, гильзы, пули и баллистические метеорологические датчики, на общую сумму около 200 000 евро.

Организованная группа ввезла эти товары в Россию и продала их лицам, связанным с российскими вооруженными силами.

Дело до суда расследовала Служба государственной безопасности.

