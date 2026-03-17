Тревожные данные Института стоматологии: у латвийских детей очень плохие зубы

По международному индексу КПУ (DMFT) среднее число поражённых зубов — 2,5 (более чем в 2 раза выше европейского среднего — 1,1). Кариес обнаружен у 98,5% детей этого возраста.

Представитель Института стоматологии Ритварс Подзиньш и ведущий исследователь института Серхио Урибе подчёркивают: это серьёзная проблема общественного здоровья, но кариес в основном предотвратим. Ключ — контроль сахара, правильная гигиена, фторсодержащая паста и регулярные визиты к стоматологу.

Ранние поражения влияют не только на зубы, но и на общее здоровье в будущем. Эффективная профилактика в детстве могла бы существенно снизить нагрузку на систему здравоохранения.