Уже есть 18? Докажи! В магазинах Rimi алкоголь и табак можно будет покупать со Smart-ID

Новое цифровое решение доступно на кассах самообслуживания для прохождения проверки возраста при покупке товаров с возрастным ограничением. Решение внедрено во всех странах Балтии.

Директор по цифровому развитию "Rimi Baltic" Лиене Перия сообщила, что в среднем для 15-20% всех покупок требуется проверка возраста и в 60% случаев, когда покупателю помогает консультант, это именно возрастная проверка, что забирает достаточно объемный ресурс. Теперь покупатели получат возможность подтвердить свой возраст самостоятельно, а работники магазинов смогут посвящать свое рабочее время решению других повседневных задач.

Такой метод проверки возраста в декабре прошлого года был введен в магазинах "Rimi" в Эстонии и Литве. В кассах самообслуживания его выбирают в среднем 40% покупателей. В этом году этой возможностью воспользовались 100 000 уникальных покупателей.

Проверка возраста через "Smart-ID" служит дополнительной возможностью наряду с уже привычной проверкой документов. Если покупатель хочет приобрести товары с возрастным ограничением, например алкогольные или энергетические напитки, на экране кассы самообслуживания перед оплатой необходимо выбрать один из двух способов проверки возраста - с участием сотрудника магазина или с помощью решения "Smart-ID".

При выборе нового цифрового решения покупатель должен отсканировать с помощью смартфона "QR-код", отображаемый на экране, одним из трех способов: камерой смартфона, через приложение "Rimi" или "Smart-ID". После этого процесс проходит так же, как при обычной верификации через "Smart-ID" - покупателю необходимо ввести PIN-код и подтвердить действие.