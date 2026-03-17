Американку, автора книги о том, как пережить утрату мужа, обвинили в его убийстве при отягчающих (1)

Редакция PRESS 17 марта, 2026 13:21

Всюду жизнь 1 комментариев

Кури Ричинс а зале суда.

Жительница американского штата Юта, написавшая детскую книгу о том, как справиться с горем после смерти мужа, была признана виновной в убийстве при отягчающих обстоятельствах за его смерть в результате отравления фентанилом, сообщает CBS.

В понедельник присяжные также признали Кури Ричинс виновной в мошенническом получении страховых выплат после смерти Эрика Ричинса в марте 2022 года в их доме, расположенном недалеко от горнолыжного курорта Парк-Сити.

По версии обвинения, Кури Ричинс подмешала в коктейль, который выпил ее муж, дозу синтетического опиоида, в пять раз превышающую смертельную. По их словам, Ричинс имела долги на сумму 4,5 млн долларов США и ошибочно полагала, что после смерти мужа она унаследует его имущество стоимостью более 4 млн долларов США. Они также утверждают, что она строила планы на будущее с другим мужчиной, с которым встречалась на стороне.

После смерти мужа Ричинс самостоятельно издала детскую книгу о горе, чтобы помочь своим сыновьям и другим детям справиться с потерей родителя.

Она также была признана виновной по другим обвинениям в совершении тяжких преступлений, в том числе в покушении на убийство, которое, по утверждению властей, было еще одной попыткой отравить мужа несколькими неделями ранее в День святого Валентина с помощью бутерброда с фентанилом, от которого у него появилась крапивница и он потерял сознание.

«Она хотела уйти от Эрика Ричинса, но не хотела терять его деньги», — сказал прокурор округа Саммит Брэд Бладворт.

Присяжные вынесли единогласный вердикт. Ричинс смотрела в пол и глубоко дышала, пока судья зачитывал приговор. Члены семей обеих сторон покинули зал суда, обнимаясь и плача.

Ричинс не признала себя виновной по всем пунктам обвинения.

Самое серьезное обвинение — убийство при отягчающих обстоятельствах — предусматривает наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

«Становление черной вдовы»

Прокуроры заявили, что Ричинс, агент по недвижимости, специализирующаяся на перепродаже домов, была по уши в долгах и планировала будущее с другим мужчиной, с которым она встречалась на стороне. По утверждению прокуроров, она оформила на имя мужа множество полисов страхования жизни без его ведома, с выплатами на общую сумму около 2 миллионов долларов США.

Они показали присяжным текстовые сообщения между Ричинс и Робертом Джошем Гроссманом, мужчиной, с которым она, как утверждается, имела роман, в которых она фантазировала о том, как уйдет от мужа, получит миллионы при разводе и выйдет замуж за Гроссмана.

История поисковых запросов в интернете с телефона Ричинс включала «какова смертельная доза фентанила (sic)», «роскошные тюрьмы для богатых в Америке» и «если кого-то отравили (sic), как это указывается в свидетельстве о смерти», — свидетельствовал эксперт по цифровой криминалистике.

Бладворт воспроизвел для присяжных фрагмент звонка Ричинс в службу 911 в ночь смерти ее мужа. Это «не „звук жены, становящейся вдовой“», — сказал он, цитируя вступительное слово защиты. «Это звук жены, становящейся черной вдовой».

Льюис ответил, что обвинение «смотрит на факты с одной стороны и видит ведьму, но если посмотреть на эти факты с другой стороны, то видна вдова».

Ричинс слушала выступление обвинения, нахмурив брови, и шепталась со своими адвокатами.

«Расскажите нам подробности»

Защита сосредоточилась на попытке дискредитировать главного свидетеля обвинения, Кармен Лаубер, домработницу семьи, которая утверждала, что неоднократно продавала Ричинс фентанил.

Льюис утверждал, что Лаубер не торговала фентанилом и была мотивирована лгать ради правовой защиты. Лаубер сказала в ранних интервью, что никогда не торговала синтетическим опиоидом, но позже заявила, что делала это, после того как следователи сообщили ей, что Эрик Ричинс умер от передозировки фентанила, отметила защита.

Ричинс просил Лаубер «вещь Майкла Джексона», что, по словам Бладворта, вероятно, относится к той комбинации наркотиков, которая убила певца.

«Она знает, что хочет это, потому что это смертельно», — утверждал он.

По словам следователей, когда власти арестовали ее в связи с делом Ричинса, домработница уже участвовала в программе наркологического суда в качестве альтернативы тюремному заключению по другим обвинениям. Она также нарушила некоторые условия наркологического суда.

Защита показала видео, на котором правоохранительные органы предупреждают Лаубер, что могут аннулировать ее соглашение с наркологическим судом и что ей грозит длительный тюремный срок.

«Предоставьте нам детали, которые обеспечат осуждение Кури за убийство», — сказал мужчина на видео.

Лаубер получила иммунитет за сотрудничество в деле. Она дала показания, что почувствовала необходимость «выступить и взять на себя ответственность за свою роль в этом».

Книга становится инструментом для обвинения

Незадолго до своего ареста в мае 2023 года Ричинс самостоятельно издала книгу «Ты со мной?» Она рекламировала ее на местных теле- и радиостанциях, на что указали прокуроры, утверждая, что Ричинс спланировала убийство и пыталась его скрыть.

Детектив шерифа округа Саммит Джефф О'Дрисколл, ведущий следователь по делу, показал, что Ричинс заплатила компании-призрачному автору, чтобы та написала книгу за нее.

О'Дрисколл сказал, что вскоре после ареста Ричинс в офис шерифа поступила анонимная посылка, содержавшая книгу и записку: «У каждой истории есть две стороны. Это настоящая Коури — преданная жена и любящая мать. Подумала, что вам следует это знать».

Позже следователи узнали от Amazon, что посылку отправила мать Ричинс.

Присяжные заслушивают письмо, найденное в тюремной камере

Прокуроры показали присяжным выдержки из письма, найденного в тюремной камере Ричинс, которое, по их словам, похоже на наброски показаний для ее матери и брата. В шестистраничном письме Ричинс поручает своему брату сказать ее бывшему адвокату, что Эрик Ричинс доверился ему насчет получения фентанила из Мексики и «каждый вечер кайфует».

Адвокаты защиты заявили, что письмо содержит вымышленную историю, над которой работала Ричинс. Они утверждают, что Эрик Ричинс был зависим от обезболивающих и просил свою жену доставать ему опиоиды.

Однако, согласно записям с камеры на теле, показанным в суде, в ночь смерти мужа Ричинс сказала полиции, что у него не было истории употребления незаконных наркотиков.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

