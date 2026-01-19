Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

В этом году до 17 января въезд в страну был запрещен 62 иностранцам.

Как указали в СГБ, отказ чаще всего основан на совокупности нескольких факторов риска. Служба проводит всестороннюю оценку, чтобы выявить любые угрозы для государственной безопасности.

Наиболее частыми причинами запрета на въезд являются поддержка войны России против Украины, служба в вооруженных силах России или Беларуси, контакты с лицами, работающими в спецслужбах России или Беларуси, участие в пропагандистских и дезинформационных кампаниях России против стран НАТО, в том числе Латвии.

С момента вторжения России в Украину СГБ совместно с другими службами осуществляет усиленные меры контроля миграции как на пограничных пунктах, так и внутри страны, чтобы предотвратить въезд и пребывание на территории страны лиц, представляющих для нее угрозу.