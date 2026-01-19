Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

«Знаешь ли ты, что то, что ты каждый день наливаешь на сковородку, изначально использовалось как смазка для машин, а не как еда!? Поговорим о растительных и семенных маслах». Мужские лайфстайл-инфлюенсеры уже давно распространяют в интернете мифы о растительных, и особенно семенных, маслах и омега-6 жирных кислотах, которые в них содержатся.

В последние годы их активно критикует даже министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. В Латвии о вреде растительных масел в популярном видео рассказывает один лайфстайл-инфлюенсер, называющий себя «100 % carnivore», то есть плотоядным.

«Растительные и семенные масла содержат огромное количество омега-6 жирных кислот. Омега-6 способствуют воспалению, окисляются при нагревании и повреждают клеточные мембраны».

Речь идёт о рапсовом, подсолнечном, соевом и кукурузном маслах. Из-за их употребления организм якобы находится в состоянии хронического воспаления, увеличивается лишний вес и риск сердечно-сосудистых заболеваний, — утверждал инфлюенсер.

Однако исследования показывают, что для подобных страшилок нет оснований.

Омега-6 жирные кислоты не способствуют ни воспалению, ни ожирению, ни сердечно-сосудистым заболеваниям. Напротив — они, вероятно, снижают уровень «плохого» холестерина и риск диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом переусердствовать с омега-6 тоже не стоит. Они должны находиться в балансе с омега-3, которых много, например, в рыбе и льняном масле.

«Количество омега-6 в рационе точно увеличивать не нужно. Здесь очень важна пропорция омега-3 к омега-6. Поэтому я бы сказала, что действительно эти растительные масла — подсолнечное, рапсовое, соевое — не должны присутствовать в рационе в большом количестве. А если говорить о готовке, о жарке, то на первом месте однозначно стоит оливковое масло. Но однозначно заявлять, что омега-6 вредны — категорически нет. Всё зависит от количества», — объясняет директор программы «Наука о питании» Рижского университета Страдиня Лолита Вия Неймане.

Противники семенных масел обычно советуют заменять их сливочным маслом, салом, говяжьим жиром и кокосовым маслом.

«Семенные масла однозначно полезнее насыщенных жиров», — отметила Неймане.

Специалист по питанию объяснила, почему, наоборот, насыщенные жиры, которые содержатся в упомянутых продуктах, в рационе нужно сокращать:

«Насыщенные жиры — это те, которые повышают уровень холестерина в крови. В результате сосуды, если смотреть на них изнутри, утолщаются и зарастают».

Это увеличивает риск инфаркта и инсульта.

«Поэтому насыщенные жиры в питании точно нужно сокращать. Я ни в коем случае не вижу здесь истории о том, что нужно увеличивать количество животных жиров в рационе — начиная со сливочного масла, сала и так далее», — подчеркнула Неймане.

Инфлюенсер также пугает наличием растительных масел в различных промышленно переработанных продуктах:

«Если ты действительно хочешь избавиться от растительных и семенных масел, недостаточно просто поменять масло на сковородке. Они практически везде. Чипсы, шоколадки, печенье, соусы, протеиновые батончики, фастфуд, даже в продуктах, которые выглядят безобидно».

Действительно, при производстве этих продуктов часто используются растительные масла, но нездоровыми их делает совсем другое, пояснила Неймане:

«Там очень много соли и сахара. То есть да, ультрапереработанные продукты сегодня, наверное, главный «пугатель», от которого стоит больше всего избегать. Но я точно не соглашусь с тем, что проблема именно в растительных маслах».

В упомянутых в видео продуктах часто содержится большое количество трансжиров, которые особенно вредны для сердца. В растительных маслах их практически нет — гораздо меньше, чем в жирах млекопитающих или молочных продуктах.

«Re:Check» также спросил автора видео, почему он вводит народ в заблуждение. В переписке он отрицал, что приписывал употреблению семенных масел или омега-6 какие-либо конкретные болезни. Он прислал несколько публикаций, однако выводы в них противоречат тому, что было сказано в видео.