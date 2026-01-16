Должен ли сантехник, заменив кран, уплатить налог? Бен Латковскис о теневой экономике

Не вдаваясь в дискуссии о том, насколько слабым или сильным был этот аудит, необходимо признать, что сами разговоры о теневой экономике на высоком государственном уровне следует воспринимать позитивно. Это означает, что этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня и не замалчивается.

Важный вывод, зафиксированный в ходе проверки Высшего контрольно-ревизионного управления, которая часто остается «за кулисами», заключается в отсутствии единой методологии расчета теневой экономики в Латвии. Вследствие этого в публичном обращении используются различные и совершенно разные данные, что, с одной стороны, вызывает сомнения в их достоверности, а с другой – позволяет политикам спекулировать ими в популистском ключе.

Нет сомнений, что в предвыборный период этим летом мы также услышим обычные фразы: «Сократив теневую экономику всего на один процентный пункт ВВП, мы получим дополнительные бюджетные поступления в размере 450 миллионов евро, на которые можно будет покрыть расходы на образование, здравоохранение, культуру и т. д.».

Однако существует большая разница между тем, относится ли эта «всего лишь одна процентная доля ВВП» к теневой экономике, согласно данным Центрального статистического бюро (ЦСБ) (6,7% ВВП в 2023 году ) или данным профессоров Арниса Сауки и Талиса Путниньша (21,4% ВВП в 2023 году).

Хотя Министерство финансов использует данные ЦСБ для макроэкономических прогнозов, оно не использует их для анализа теневой экономики. Они используют данные частных исследователей, которые показывают гораздо большую долю теневой экономики.

Эта методологическая несогласованность косвенно указывает на то, что государственная администрация не воспринимает теневую экономику как серьезную проблему. Если государство практически не обращает на это внимания — будь то 6,7% или 21,4% — то это не свидетельствует о большой обеспокоенности. Проблема теневой экономики воспринимается скорее как инструмент политических связей с общественностью, который в определенных случаях выгодно использовать в своих целях, в том числе для удовлетворения бюрократических потребностей.

Например, Верховный суд указывает, что «расширение Министерства финансов восемь лет назад за счет создания новой должности заместителя государственного секретаря и департамента по координации мер по ограничению теневой экономики следует оценить как иррациональное и несоразмерное». Новая должность и специальный департамент были созданы, но это не принесло результатов.

Пушкой по воробьям

Оценка любого действия зависит от результата. В свою очередь, для оценки результата должна быть четкая цель, которую мы хотим достичь. Рассматривая конкретную проблему теневой экономики, на первый взгляд может показаться: что же здесь неясно? Главная цель – сокращение теневой экономики. Но затем за рамками остается вопрос: зачем и в каком объеме?

В ходе проверки, проведенной Государственным контрольно-ревизионным управлением, было признано, что «полностью искоренить теневую экономику невозможно, поскольку при определенных обстоятельствах это естественное явление, которое также выполняет социальную функцию. Теневая экономика оказывает не только негативное воздействие, например, во время экономических кризисов она может помочь поддерживать определенный уровень экономической активности, позволяя людям, которые в противном случае остались бы без работы, обеспечивать себя».

Если бюрократический механизм государственного управления игнорирует эту простую истину, то появляются странные новости о том, как сотрудники СГД преследуют людей, продающих собранные в лесу грибы, выращенные в огороде яблоки или варежки, которые вяжут, сидя перед телевизором и продают на обочине дороги. Если с такими «работниками теневой экономики» все ясно — поймать и наказать их все равно что стрелять из пушек по воробьям, то есть еще одна категория наемных работников, в отношении которых все «не так однозначно».

Речь идёт о различных ремесленниках. Среди них есть как те, кто «усердно работает» в свободное время, так и те, кто «усердно работает» на полную ставку. Чтобы не увлекаться, давайте поговорим об одной конкретной категории: люди, которые ремонтируют квартиры. В частном порядке. Без договора. За наличные. Не имеет большого значения, укладывают ли они ламинат, белят ли потолки, устанавливают ли кухонные столешницы, заменяют ли старые унитазы, переделывают ли электропроводку или облицовывают плиткой ванные комнаты.

Если вам нужно выполнить какие-либо из этих работ в своей квартире, вы будете искать мастеров, способных их сделать. Если вы не высокопоставленный государственный чиновник, находящийся под пристальным вниманием общественности, то, скорее всего, вы просто договоритесь с этими мастерами устно. За замену унитаза — вот столько, за новую кухонную столешницу — вот столько. Никакого договора, в котором стороны обязуются платить НДС , подоходный налог, налог на имущество и все остальное, заключаться не будет. Даже если бы вы захотели сделать все в соответствии с законом и налоговой службой, найти мастера, готового заменить кран на кухне, включив эти платежи в окончательную смету, будет непросто.

Давайте будем реалистами. В ближайшие двадцать лет в этой сфере не произойдет никакой революции, и так называемые сантехники, которые будут выполнять мелкие работы, не будут иметь никаких контактов с СГД и Госконтролем и ничего не будут перечислять в государственный бюджет. Здесь я говорю о действительно мелких работах, потому что крупный ремонт стоимостью в несколько тысяч евро — это совсем другая история.

Всю систему необходимо изменить.

Что же делать с этими нелегальными работниками? Есть два варианта. Либо оставить все как есть и вывести этих индивидуальных ремесленников/предпринимателей из-под действия системы социального страхования (и Государственного агентства социального страхования), либо каким-то образом легализовать их. Можно сказать, что уже существует модель микропредприятий, специально разработанная для таких мелких предпринимателей. Однако реальная жизнь показала, что упомянутого «сантехника» не следует загонять в эту модель. Ему лучше оставаться «в тени».

Нам нужно подумать о чем-то другом. При этом важно не переусердствовать. Следует признать, что уже есть хороший пример для подражания. Речь идет о 10% налоге на сдачу жилых помещений в аренду.

Государство и общество только выиграют, если этим ремесленникам (мелким предпринимателям, самозанятым) также будет предоставлена ​​возможность легализовать свою деятельность, установив лишь определённую (не слишком высокую) ежемесячную плату за лицензию. За эту лицензию они получат возможность легально рекламировать и предоставлять свои небольшие услуги.

Здесь, конечно, возникает вопрос об их социальном вкладе и социальном обеспечении, но и этот вопрос можно было бы эффективно решить, если бы государственный бюрократический аппарат смог обойти тревожные сигналы воображаемой «социальной справедливости». А именно, возражения против недобросовестной конкуренции. Как это возможно? Выполняя одну и ту же работу, в разных условиях. Некоторые работают совершенно официально, по общим правилам, но у некоторых есть исключения и лучшие условия.

Вот как это выглядит на самом деле, если рассматривать вопрос чисто механически, с формальной точки зрения. Как говорят: через таблицы Excel. Если признать, что у государства нет возможности заставить сантехника, пришедшего заменить кран, подписать договор и произвести все платежи через СГД и VSAA, то становится ясно, что выгоднее легализовать его на рынке труда, чем оставить все как было. Лучше взять с него хотя бы минимальную плату, чем не получить ни цента из государственного бюджета.

Действительно, такая государственная политика сбора налогов требует существенных изменений всей налоговой политики. А именно, одной системы сбора налогов для «реальных» компаний и совершенно другой для «реальных» самозанятых. Недаром я добавил слово «реальные» к обоим этим словам — компаниям и самозанятым — потому что сейчас в системе много фиктивных компаний, и еще больше фиктивных самозанятых. В нынешней атмосфере всеобщих перемен кажется, что настало время реформировать и навести порядок в этой сфере, в соответствии с реальной жизнью, а не так, как «должно быть» по всем бюрократическим предписаниям.