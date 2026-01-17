Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то»

В своё время Госконтроль давал Минсообщения рекомендации - создать механизм надзора за airBaltic, но иногда можно видеть, что министерству не хватает способности управлять крупными компаниями с госкапиталом. Учитывая многомиллионное финансирование и значимость данного предприятия, Госконтроль предположил, что создать такой механизм, возможно, есть смысл, но это не было сделано. Поэтому в прошлом году Госконтроль провёл усиленный аудит.

"У нас не созданы механизмы. Ну как у нас идут дела? Мы видим - не очень-то..." - пришёл к выводу государственный контролёр. В конце прошлого года Госконтроль встречался с госсекретарём Минсообщения, который информировал о том, что такой новый механизм надзора, с привлечением представителей других организаций, создан и заработал. Документального подтверждения Госконтроль пока не получил, но нет основания не верить, сказал Корчагин, надеющийся, что это даст лучший результат.

Но это не решает вопроса о способности министерств надзирать за такими предприятиями. Время от времени в Латвии оживляется дискуссия о том, что управление надо отнять у министерств и передать профессиональным управляющим. Корчагину представляется, что в этом есть большой смысл, и иногда ему хочется защитить министерских чиновников, потому что в этом случае им приходится заниматься нетипичными для них делами, пытаться понять специфику бизнеса, разобраться в управлении обществом с госкапиталом и в коммерческой деятельности, а это невозможно. Поэтому, считает Корчагин, требовать результатов от чиновников из министерств - это может быть необъективно.