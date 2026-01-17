Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Государственный контролёр о airBaltic: «Как у государства с надзором? Не очень-то»

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 января, 2026 17:59

Государственный контролёр Эдгар Корчагин в интервью nra.lv TV sarunas рассказал, что в прошлом году Госконтроль завершил ревизию в национальной авиакомпании airBaltic. Однако это не решает вопроса о способности министерств осуществлять надзор за крупными стратегически важными обществами с госкапиталом.

В своё время Госконтроль давал Минсообщения рекомендации - создать механизм надзора за airBaltic, но иногда можно видеть, что министерству не хватает способности управлять крупными компаниями с госкапиталом. Учитывая многомиллионное финансирование и значимость данного предприятия, Госконтроль предположил, что создать такой механизм, возможно, есть смысл, но это не было сделано. Поэтому в прошлом году Госконтроль провёл усиленный аудит.

"У нас не созданы механизмы. Ну как у нас идут дела? Мы видим - не очень-то..." - пришёл к выводу государственный контролёр. В конце прошлого года Госконтроль встречался с госсекретарём Минсообщения, который информировал о том, что такой новый механизм надзора, с привлечением представителей других организаций, создан и заработал. Документального подтверждения Госконтроль пока не получил, но нет основания не верить, сказал Корчагин, надеющийся, что это даст лучший результат.

Но это не решает вопроса о способности министерств надзирать за такими предприятиями. Время от времени в Латвии оживляется дискуссия о том, что управление надо отнять у министерств и передать профессиональным управляющим. Корчагину представляется, что в этом есть большой смысл, и иногда ему хочется защитить министерских чиновников, потому что в этом случае им приходится заниматься нетипичными для них делами, пытаться понять специфику бизнеса, разобраться в управлении обществом с госкапиталом и в коммерческой деятельности, а это невозможно. Поэтому, считает Корчагин, требовать результатов от чиновников из министерств - это может быть необъективно.

«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована
Чемодан, вокзал, далее везде: инициатива о выдворении нелояльных лиц из Латвии дошла до Сейма
Тихановская переедет в Польшу после того, как Литва ослабила её охрану
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом, пишет Deutsche Welle, сообщили AFP несколько источников в команде Тихановской и министерство иностранных дел Польши.

Чемодан, вокзал, далее везде: инициатива о выдворении нелояльных лиц из Латвии дошла до Сейма

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 20 января, начнёт оценивать инициативу населения с призывом выдворять из Латвии нелояльных людей, о чём свидетельствует повестка дня заседания комиссии.

«Спасайте детей!» Очередная идея Херманиса о том, как обустроить Латвию, раскритикована

Режиссёр Алвис Херманис не даёт обществу заскучать и продолжает фонтанировать идеями, оригинальными и не очень. 

«Меня чуть воровкой не сделали»: покупатели жалуются на продавцов и охранников

На поведение продавцов и охранников в супермаркетах жалуются довольно часто. С другой стороны, часто и покупатели бывают не без греха. Но это, однако, не повод вести себя так, как описывает в своём посте на платформе "Тредс" Иева. 

Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

«Проголосую за тех, кто ликвидирует этот маразм»: перенос рабочих дней многим не по нраву

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

