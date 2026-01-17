«Неаткарига» — о перспективах латвийской политики: «Может выйти облом. Причём заслуженный»

Для моего поколения это уже вторая трансформация политической конструкции. Первой была горбачёвская "перестройка". Многие признаки наводят на мысль, что последствия нынешних инициированных Трампом перемен будут не меньше тех, которые начал Горбачёв 40 лет назад. Впрочем, сразу нужно повторить распространённую оговорку: любые исторические аналогии и параллели - лишь приблизительные, они ничего не доказывают и ни о чём не свидетельствуют.

Что мы видим? Прежний миропорядок себя исчерпал. Это касается не только ООН и международного порядка, но и внутреннего порядка в государствах. Старые привычные структуры и правила теряют недавнюю непоколебимость и мнимую "вечность". Фундамент зашатался и уходит из-под ног. В то же время, вопреки всему, судовой оркестр продолжает играть бравурную музыку и пассажиры в роскошных нарядах даже не думают покидать танцзал, чтобы поискать возможностей спастись.

Если перейти от аллегорий к реальности, приходится сделать вывод: те, кто проиграл Трампу, ничего не хотят понимать. Они ничего не хотят менять в своих поступках, поведении и мировоззрении. Они продолжают жить в убеждении, что они по-прежнему - хорошие, правильные, прогрессивные, а их оппоненты - плохие, глупые, идущие неверным путём - задом наперёд.

В общем, может, так и есть, но с одним существенным возражением. Если уж такой явный нарцисс, высокомерный наглец и болван, как Трамп, мог на демократических выборах победить представителя эмпатичных, чутких, инклюзивных и опирающихся на науку сил, то приходится делать серьёзные выводы. Увы, эти выводы не делаются. Ищутся разные звучащие умно причины, опирающиеся на "науку", то есть "исследования" (растёт неравенство, увеличивается роль соцсетей и т.п.), хотя эти причины вопиющи и видны прямо на поверхности - без особых "исследований".

Если национальным героем объявляется наркоман, бандит-рецидивист, над чьим золотым гробом в демонстративном севернокорейском стиле рыдают высокопоставленные чиновники и это воспринимается нормой, то ясно - с этим обществом что-то пошло не так. Если человек, претендующий на высокий пост, не в состоянии чётко, коротко и недвусмысленно ответить на вопрос, может ли забеременеть мужчина, то должен прийти кто-то, кто в этом обществе наведёт порядок, как в комнате, где всё разбросано.

Конечно, не Трамп будет тем, кто наведёт этот порядок. Это сделает время, и само общество перестроится так, как сочтёт нужным. Наподобие того, как 35-40 лет назад. Трамп, как бы он ни отличался от Горбачёва, объективно делает то же самое. Уничтожает путы, в которых запуталось общество.

Но нас больше интересует происходящее у нас дома. С тех пор, как в мире взошла звезда Трампа, главный вопрос латвийской политики один - кто будет латвийским Трампом? Кто займёт это вакантное место?

Изначально было несколько претендентов, сверкнувших на латвийском политическом небосводе яркими метеорами ещё до второго пришествия Трампа. Артус Кайминьш, Алдис Гобземс вспыхнули подобно сверхновым, но быстро выгорели, потому что их запасы политического топлива оказались ничтожно малы. Особенно по сравнению с амбициями. Амбиции велики, а мощи никакой.

В кильватере второго пришествия Трампа в латвийскую политику вернулся Айнарс Шлесерс. Он, не стыдясь, заявил о себе как о самом верном ученике Трампа с обоих берегов Даугавы. Даже свою партию назвал именем его лозунгов - "Латвия на первом месте". Но, в отличие от Трампа, победившего на президентских выборах, Шлесерс в Сейме остался в глубокой оппозиции. Он попытал сил и в Риге. С аналогичным результатом. Позволю себе прогнозировать, что и на выборах в 15-й Сейм 3 октября ничего лучшего ему не светит. Вопреки бравурным восклицаниям членам семьи Криштопансов.

Но это не означает, что "свинцовый сапог" Трампа не найдёт ногу, которой он придётся впору. Наподобие хрустальной туфельки Золушки. Такая нога уже нашлась - режиссёр Алвис Херманис. Он собирает всех, кому опротивело старое политическое здание, построенное "Единством". Тех, кто хочет чего-то другого. Даже не столь важно, чего именно. Главное - прекратить эту тотальную безответственность и разбрасывание деньгами для своих направо и налево.

Спрос на перемены, на другую политику в обществе очевиден. Этого нельзя не заметить. Тем более странно поведение правящего политического класса. Он упрямо притворяется, что их дальнейшему господству никакая опасность не грозит. Всё идёт своим ходом. Как всегда. Как и предыдущие 15 лет, с тех пор как "Единство" у власти. Такие реформаторы приходят и уходят, а мы были могучими, мы могучи и могучими будем. Видели уже Кайминьша и Гобземса с их "Кому принадлежит Латвия?". Где они теперь? И где мы?

Ну скажите, чем "Мы меняем правила" будет отличаться от команд Кайминьша и Гобземса? Чем?

Отвечаю. Меткостью названия. Кому принадлежит Латвия - этот вопрос был актуален в первое десятилетие нынешнего века. Сейчас это мало кого интересует. Эта тема вышла из моды. Теперь в моде - старые правила игры никуда не годятся. Их надо менять и играть по новым.

Как сказал когда-то некий восточный мудрец: "Только дураки соблюдают законы. Умные люди их создают". Херманис своим "Мы меняем правила" высказывает именно эту идею - теперь мы будем создавать законы. Он сейчас - в авангарде политической моды, а Кайминьш и Гобземс в своё время одевались в те политические наряды, в которых ходили все. Но то, что сегодня носят все, завтра - уже не в моде.

А где же старые трамписты - Шлесерс, Криштопанс, Стендзениекс и компания? У каждого общества - своя специфика. Что годится для США, Венгрии или Израиля, не годится для Латвии. Поэтому пиджак в стиле Трампа надо кроить в соответствии с нашими широтами. Правда, в конкретном случае - с градусами долготы. То есть учитывая близость России.

Политическая специфика в Латвии такова, что приличных и стабильных успехов может добиться лишь политическая сила, при обнюхивании которой даже самый чуткий собачий нос не унюхает ни малейшего запаха Московского Кремля. За Шлесерсом ещё с прошлого века тянется шлейф Московского предместья, политически с трудом отличимый от запаха Кремля. Поэтому он может хоть на голове стоять - успехов Трампа ему не повторить. Тем более потому, что это не единственный его недостаток.

Надо признать, что и у Херманиса задача не легка. Он внимательно смотрит, чтобы в его партии ни малейшего запаха "Единства" не было, но и восточные ароматы в рядах партии он не имеет права допустить.

Однако больше всего воды на мельницу Херманиса льёт само "Единство". Можно лишь удивляться беззаботности нынешней элиты власти. Щедрые премии в конце года для госаппарата, страхование должностных лиц Rail Baltica от финансовых рисков (задним числом), 600 тысяч евро на исследование перекрёстка с редким движением (на ул. Межа в Пардаугаве), консервирование сваи на Даугаве...

Каждый день в публичном пространстве появляется информация о том, насколько легкомысленно тратятся деньги налогоплательщиков. Причём никто ни за что не отвечает. И власть предержащие в самом деле вообразили, что так может продолжаться вечно. Ну-ну. Вот бы так и было.

На чужих ошибках никто не учится. Даже на своих не учится, как мы это видим теперь в США, где активисты Демократической партии взахлёб ругают Трампа (зачастую - вполне обоснованно), но ни полсловом не признают свои ошибки. Ни большие, ни маленькие. Никакие.

И у нас политическая элита тоже ничего менять не собирается. Не в большом, ни в малом. Ничего. И наивно надеется, что после 3 октября сможет спокойно продолжать рулить дальше. Может выйти жуткий облом. Надо признать, заслуженный.