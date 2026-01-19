Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министр обороны ЛР призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии

Euronews 19 января, 2026 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в пятницу попытался снять опасения по поводу возможной напряженности внутри НАТО на фоне угроз США применить военную силу для аннексии Гренландии, заверив, что «это вовсе не конец» для альянса.

В эфире утренней программы Europe Today на Euronews Спрудс призвал «не драматизировать» ситуацию, отметив, что НАТО (в альянс входят и США, и Дания) давно умеет урегулировать внутренние разногласия, не подрывая коллективную оборону.

«Мы ведем обсуждение, прежде всего диалог между Соединенными Штатами и Данией. Мы видим, что и в НАТО иногда бывают диалоги и дискуссии между странами», - сказал Спрудс, напомнив о прежних трениях между Грецией и Турцией.

«Все понимают важность коллективной обороны. Все понимают важность НАТО как сильного альянса, и это взаимовыгодно для обеих сторон, для Соединенных Штатов и для Европы», - добавил он. 
 
Однако переговоры между США, Данией и Гренландией в начале недели завершились тем, что министр иностранных дел Дании сообщил журналистам: президент Дональд Трамп по-прежнему намерен «завоевать» полуавтономную датскую территорию.

Президент утверждает, что контроль США над островом необходим, ссылаясь на соображения национальной безопасности в более широком арктическом регионе. Администрация Трампа в четверг заявила, что ее цель, а именно получение острова в собственность, остается неизменной.

Спрудс также сообщил Euronews, что Латвия готова присоединиться к другим европейским странам, включая Францию, Германию, Норвегию, Нидерланды, Швецию и Великобританию, направив военнослужащих в Гренландию в рамках учений Arctic Endurance по запросу.

«Коллективная безопасность на Крайнем Севере очень важна», - сказал он. «Но одновременно важно еще раз подчеркнуть, что Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания».

Тем временем Еврокомиссия в четверг подтвердила Euronews, что Дания сможет задействовать статью взаимопомощи ЕС в случае вооруженного нападения на Гренландию, хотя полуавтономный остров не входит в состав Союза.

Отдельно Спрудс отказался комментировать, должен ли ЕС назначить спецпосланника по мирным переговорам по Украине, чтобы гарантировать учет озабоченностей и интересов Союза, но заявил Euronews, что «усиление роли Европы является ключевой и первоочередной задачей и целью для европейцев».

«Европа демонстрирует готовность и силу быть частью мирного процесса. В то же время давайте понимать, с чем мы имеем дело. Поэтому говорить, вести переговоры и действовать мы всегда должны исходя из позиции силы», - сказал он.

«Да, мы можем заниматься определенной дипломатической деятельностью, но должны существовать пределы того, как далеко мы можем заходить. И, разумеется, основой, с которой мы начинаем переговоры с Россией, всегда должна быть сила».

Главные новости

Андрис Бите в шоке: в перенесенный выходной чиновники не работают?
Важно

Андрис Бите в шоке: в перенесенный выходной чиновники не работают? (1)

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество
Важно

Подарок от бабушки изменил жизнь: 250 тысяч евро на Рождество (5)

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря
Важно

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря (1)

«Там США делают то и то»: реакция в Латвии на тарифные войны Трампа

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Нового мэра Адажи предлагают выбрать после принятия бюджета

Новости Латвии 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Парламент Японии будет распущен: премьер объявила о досрочных парламентских выборах

Мир 14:32

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Знают раньше врачей: что чувствуют животные, когда человек ещё «здоров»?

Животные 14:31

Животные 0 комментариев

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

