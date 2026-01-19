Министр обороны ЛР призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в пятницу попытался снять опасения по поводу возможной напряженности внутри НАТО на фоне угроз США применить военную силу для аннексии Гренландии, заверив, что «это вовсе не конец» для альянса.

В эфире утренней программы Europe Today на Euronews Спрудс призвал «не драматизировать» ситуацию, отметив, что НАТО (в альянс входят и США, и Дания) давно умеет урегулировать внутренние разногласия, не подрывая коллективную оборону.

«Мы ведем обсуждение, прежде всего диалог между Соединенными Штатами и Данией. Мы видим, что и в НАТО иногда бывают диалоги и дискуссии между странами», - сказал Спрудс, напомнив о прежних трениях между Грецией и Турцией.

«Все понимают важность коллективной обороны. Все понимают важность НАТО как сильного альянса, и это взаимовыгодно для обеих сторон, для Соединенных Штатов и для Европы», - добавил он.



Однако переговоры между США, Данией и Гренландией в начале недели завершились тем, что министр иностранных дел Дании сообщил журналистам: президент Дональд Трамп по-прежнему намерен «завоевать» полуавтономную датскую территорию.

Президент утверждает, что контроль США над островом необходим, ссылаясь на соображения национальной безопасности в более широком арктическом регионе. Администрация Трампа в четверг заявила, что ее цель, а именно получение острова в собственность, остается неизменной.

Спрудс также сообщил Euronews, что Латвия готова присоединиться к другим европейским странам, включая Францию, Германию, Норвегию, Нидерланды, Швецию и Великобританию, направив военнослужащих в Гренландию в рамках учений Arctic Endurance по запросу.

«Коллективная безопасность на Крайнем Севере очень важна», - сказал он. «Но одновременно важно еще раз подчеркнуть, что Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания».

Тем временем Еврокомиссия в четверг подтвердила Euronews, что Дания сможет задействовать статью взаимопомощи ЕС в случае вооруженного нападения на Гренландию, хотя полуавтономный остров не входит в состав Союза.

Отдельно Спрудс отказался комментировать, должен ли ЕС назначить спецпосланника по мирным переговорам по Украине, чтобы гарантировать учет озабоченностей и интересов Союза, но заявил Euronews, что «усиление роли Европы является ключевой и первоочередной задачей и целью для европейцев».

«Европа демонстрирует готовность и силу быть частью мирного процесса. В то же время давайте понимать, с чем мы имеем дело. Поэтому говорить, вести переговоры и действовать мы всегда должны исходя из позиции силы», - сказал он.

«Да, мы можем заниматься определенной дипломатической деятельностью, но должны существовать пределы того, как далеко мы можем заходить. И, разумеется, основой, с которой мы начинаем переговоры с Россией, всегда должна быть сила».