Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш

По словам Ванаги, проблемы начались еще в дошкольном возрасте, когда было видно, что ребенку нужна поддержка, но помощь так и не была обеспечена в нужном объеме. Позже насилие повторялось уже в трех учебных заведениях. Профсоюз получил обращение от своего члена: речь шла о ребенке, который, как утверждается, регулярно проявлял агрессию к одноклассникам и учителям, а родители давили на школу и классного руководителя.

«Это, пожалуй, самый длинный мой рассказ на Facebook о насилии со стороны одной семьи, от которой пострадали и продолжают страдать очень многие», - пишет Инга Ванага.

Она приводит пример угрозы в адрес учительницы и описывает ситуацию, когда педагоги старались не оставаться с ребенком наедине, потому что это было страшно. При этом, отмечает Ванага, официального диагноза у ребенка не было, а документы о здоровье выглядели благополучно.

Переломным моментом, по ее словам, стал эпизод, когда отец ребенка публично, при свидетелях, начал душить учительницу прямо в школе. После этого было решено, что семья заберет ребенка, а руководство попросили замять случившееся, потому что «все закончилось благополучно». Ванага считает, что именно это стало ключевой ошибкой.

«Это была самая большая ошибка. Нужно было обращаться в полицию», - подчеркивает Инга Ванага.



Далее ребенок перешел в школу другого самоуправления, где, по словам Ванаги, история повторилась: пострадавшие ученики и педагоги, уход специалистов, угрозы и разбирательства. Она отмечает, что многие боятся писать заявления из-за риска потерять работу, репутационных последствий для самоуправления или конфликта с влиятельными родителями. Ванага призывает не молчать и напоминает, что взрослые несут ответственность за безопасность всех детей, включая самого агрессивного ребенка, а контролирующие учреждения должны внимательнее следить за тем, что происходит в семьях.