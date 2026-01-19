Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш

Редакция PRESS 19 января, 2026 10:46

LETA

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага рассказала о многолетнем случае насилия, который затронул несколько учебных заведений и, по ее словам, показал системный провал защиты в латвийском образовании. Поводом стал резонанс в соцсетях вокруг другой истории - Ванага отдельно подчеркнула, что описанный ею эпизод не связан с публикацией семьи.

По словам Ванаги, проблемы начались еще в дошкольном возрасте, когда было видно, что ребенку нужна поддержка, но помощь так и не была обеспечена в нужном объеме. Позже насилие повторялось уже в трех учебных заведениях. Профсоюз получил обращение от своего члена: речь шла о ребенке, который, как утверждается, регулярно проявлял агрессию к одноклассникам и учителям, а родители давили на школу и классного руководителя.

«Это, пожалуй, самый длинный мой рассказ на Facebook о насилии со стороны одной семьи, от которой пострадали и продолжают страдать очень многие», - пишет Инга Ванага.
Она приводит пример угрозы в адрес учительницы и описывает ситуацию, когда педагоги старались не оставаться с ребенком наедине, потому что это было страшно. При этом, отмечает Ванага, официального диагноза у ребенка не было, а документы о здоровье выглядели благополучно.

Переломным моментом, по ее словам, стал эпизод, когда отец ребенка публично, при свидетелях, начал душить учительницу прямо в школе. После этого было решено, что семья заберет ребенка, а руководство попросили замять случившееся, потому что «все закончилось благополучно». Ванага считает, что именно это стало ключевой ошибкой.

«Это была самая большая ошибка. Нужно было обращаться в полицию», - подчеркивает Инга Ванага.


Далее ребенок перешел в школу другого самоуправления, где, по словам Ванаги, история повторилась: пострадавшие ученики и педагоги, уход специалистов, угрозы и разбирательства. Она отмечает, что многие боятся писать заявления из-за риска потерять работу, репутационных последствий для самоуправления или конфликта с влиятельными родителями. Ванага призывает не молчать и напоминает, что взрослые несут ответственность за безопасность всех детей, включая самого агрессивного ребенка, а контролирующие учреждения должны внимательнее следить за тем, что происходит в семьях.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

