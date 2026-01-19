Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Редакция PRESS 19 января, 2026 11:31

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Авария произошла недалеко от Адамуса, когда последние вагоны поезда Малага - Мадрид сошли с рельсов и оказались на соседнем пути, после чего произошёл удар с встречным поездом Мадрид - Уэльва. Оператор первого состава - частная компания Iryo, второго - государственная Renfe.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что причина аварии пока неизвестна, и назвал происшествие «действительно странным», поскольку оно случилось на ровном участке пути, который ремонтировали в мае. Также он отметил, что сошедший с рельсов поезд был моложе четырёх лет.

Инфраструктурная компания Adif заявила о прекращении скоростного сообщения между Мадридом и городами Андалусии, включая Кордову, Севилью, Малагу и Уэльву, как минимум до понедельника. На станциях этих городов организована помощь родственникам пострадавших и погибших.

Соболезнования выразили король Испании Фелипе VI, премьер-министр Педро Санчес и глава Еврокомиссии Урзула фон дер Ляйен. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже написала в X, что Латвия выражает глубокие соболезнования семьям погибших и народу Испании

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

