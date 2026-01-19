21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Авария произошла недалеко от Адамуса, когда последние вагоны поезда Малага - Мадрид сошли с рельсов и оказались на соседнем пути, после чего произошёл удар с встречным поездом Мадрид - Уэльва. Оператор первого состава - частная компания Iryo, второго - государственная Renfe.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что причина аварии пока неизвестна, и назвал происшествие «действительно странным», поскольку оно случилось на ровном участке пути, который ремонтировали в мае. Также он отметил, что сошедший с рельсов поезд был моложе четырёх лет.

Инфраструктурная компания Adif заявила о прекращении скоростного сообщения между Мадридом и городами Андалусии, включая Кордову, Севилью, Малагу и Уэльву, как минимум до понедельника. На станциях этих городов организована помощь родственникам пострадавших и погибших.

Соболезнования выразили король Испании Фелипе VI, премьер-министр Педро Санчес и глава Еврокомиссии Урзула фон дер Ляйен. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже написала в X, что Латвия выражает глубокие соболезнования семьям погибших и народу Испании