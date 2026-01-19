Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные начинают год без денег: LIZDA о срыве финансирования

19 января, 2026

LETA

Очередной год в Латвии задерживается распределение базового финансирования науки. Об этом заявила глава Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в интервью программе Rīta panorāma на Latvijas Televīzija.

По её словам, базовое финансирование науки в разные годы утверждается в феврале или марте, тогда как от учёных ожидают результатов, развития и инноваций с самого начала года. При этом средства, предусмотренные государственным бюджетом, своевременно не выделяются.

В результате в начале года научные учреждения вынуждены работать с так называемым техническим бюджетом - в размере одной двенадцатой от запланированного годового базового финансирования. Ванага пояснила, что причина сложившейся ситуации связана с тем, что не выполнены базовые процедуры, предусмотренные нормативными актами, необходимые для утверждения финансирования.

Она отметила, что подобные задержки происходят ежегодно на протяжении всего времени, пока она возглавляет профсоюз. По словам Ванаги, за этот период ей пришлось работать уже с шестым министром, и профсоюз рассчитывает, что вопрос будет наконец решён. В качестве возможных причин задержек она указала нехватку человеческих ресурсов и проблемы с организацией рабочих процессов.

Также Ванага сообщила, что на сегодня запланирована встреча представителей LIZDA и Министерство образования и науки Латвии. На ней планируется обсудить не только базовое финансирование науки, но и вопросы оплаты труда помощников дошкольных педагогов, а также сокращение доплат техническим работникам с 30% до 20%. Профсоюз намерен требовать восстановления доплат как минимум на прежнем уровне в 30%.

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

