Учёные начинают год без денег: LIZDA о срыве финансирования

По её словам, базовое финансирование науки в разные годы утверждается в феврале или марте, тогда как от учёных ожидают результатов, развития и инноваций с самого начала года. При этом средства, предусмотренные государственным бюджетом, своевременно не выделяются.

В результате в начале года научные учреждения вынуждены работать с так называемым техническим бюджетом - в размере одной двенадцатой от запланированного годового базового финансирования. Ванага пояснила, что причина сложившейся ситуации связана с тем, что не выполнены базовые процедуры, предусмотренные нормативными актами, необходимые для утверждения финансирования.

Она отметила, что подобные задержки происходят ежегодно на протяжении всего времени, пока она возглавляет профсоюз. По словам Ванаги, за этот период ей пришлось работать уже с шестым министром, и профсоюз рассчитывает, что вопрос будет наконец решён. В качестве возможных причин задержек она указала нехватку человеческих ресурсов и проблемы с организацией рабочих процессов.

Также Ванага сообщила, что на сегодня запланирована встреча представителей LIZDA и Министерство образования и науки Латвии. На ней планируется обсудить не только базовое финансирование науки, но и вопросы оплаты труда помощников дошкольных педагогов, а также сокращение доплат техническим работникам с 30% до 20%. Профсоюз намерен требовать восстановления доплат как минимум на прежнем уровне в 30%.